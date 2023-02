Do nietypowego zdarzenia doszło w sklepie sieci Biedronka w Tarnowskich Górach. 67-letnia kobieta płaciła za zakupy przy kasie samoobsługowej, a wszystko zakończyło się interwencją policji.

O sprawie informuje lokalny serwis internetowy tarnogorski.info.pl. 67-letnia kobieta robiła zakupy w sklepie sieci Biedronka w Tarnowskich Górach. Całą sytuację opisał syn seniorki, który wysłał wiadomość do portalu.

Relacjonuje, że jego matkę spotkała wyjątkowo przykra sytuacja. Doszło do niej w momencie, gdy kobieta chciała zapłacić za zakupy przy kasach samoobsługowych, które od pewnego czasu funkcjonują w sklepach wchodzących w skład dyskontu.

Niestety, wszystko zakończyło się w dość niespodziewany sposób. Na miejsce wezwano policję, a seniorka została ukarany przez funkcjonariuszy mandatem.

Biedronka w Tarnowskich Górach. Interweniowała policja

– Mojej prawie 70-letniej mamie przytrafiła się ostatnio bardzo przykra przygoda. Robiła zakupy w Biedronce przy ulicy Fińskiej w Tarnowskich Górach, swoje zakupy za kwotę 38 zł przyniosła w koszyku do strefy płatności. Tam odbiła telefonem aplikację oraz przyłożyła kartę, by dokonać płatności. Niestety, coś nie zadziałało, płatność nie powiodła się – relacjonuje syn 67-letniej kobiety z Tarnowskich Gór.

– Zaczęła pakować „zakupiony” serek i kajzerki do torby, gdy podbiegł do niej dżentelmen z ochrony i zaprosił na zaplecze – dodaje mężczyzna, którego cytuje lokalny portal internetowy. Ochroniarz wezwał policję i – jak relacjonuje syn kobiety – na nic zdały się tłumaczenia, że można podjąć próbę płatności jeszcze raz. – Moją schorowaną mamę nastraszono konsekwencjami z sądem i wszystkimi przygodami włącznie. Zasugerowano, by mandat w kwocie 50 zł przyjęła, co zamknie sprawę na miejscu. Roztrzęsiona kobieta podpisała podsunięty kwitek i udała się do domu. Po chwili, gdy wszystko, co się właśnie wydarzyło, zaczęło do niej trafiać, załamała się. Nigdy nikomu niczego nie ukradła. Nigdy nie popełniła żadnego nawet najmniejszego wykroczenia – pisze w liście do redakcji mężczyzna.

Przedstawiciele sieci sklepów Biedronka przyznają, że przykro im, iż doszło do takiej sytuacji. – Przykro nam, że ta sytuacja się tak zakończyła, natomiast przypominamy wszystkim klientom, że powinni postępować zgodnie z poleceniami znajdującymi się na ekranie kas samoobsługowych i terminali płatniczych, a potwierdzeniem dokonania transakcji jest wydruk paragonu. W przypadku wątpliwości pracownicy naszych sklepów zawsze są na miejscu i służą klientom wsparciem – tłumaczy przedstawiciel Biedronki z Tarnowskich Gór.

