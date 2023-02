Jeden z pięcioraczków z Krakowa nie żyje. Wiadomość o śmierci chłopca – Henry’ego Jamesa – potwierdzili jego rodzice. „Mamy 11 wspaniałych dzieci i jednego wspaniałego anioła” – napisano.

Informacja o narodzinach pięcioraczków w krakowskim Szpitalu Uniwersyteckim odbiła się szerokim echem w mediach. Jak zawsze w sytuacji mnogiej ciąży zdrowie dzieci wymaga szczególnej uwagi personelu. Niestety ryzyko komplikacji jest wyższe niż w przypadku jednego dziecka urodzonego w normalnym terminie.

Po kilku dniach od narodzin pięcioraczków Szpital Uniwersytecki w Krakowie opublikował oświadczenie o śmierci jednego z pięciorga rodzeństwa. „Oto my. Wciąż tu jesteśmy. Jesteśmy zdruzgotani śmiercią naszego najmłodszego syna. Henry James, mający trzy dni, zmarł 15 lutego. Stało się to nagłe i było to zbyt wiele, by mały Henry sobie poradził” – poinformowali rodzice pięcioraczków za pośrednictwem szpitala.

Para ma obecnie 11 dzieci. Rodzice zapowiedzieli, że będą wspierać swoje dzieci w zrozumieniu wiadomości o ich bracie. „Po czasie smutku, pozostaniemy pozytywni” – podkreślają rodzice.

W komunikacie, rodzice podziękowali szpitalowi za dotychczasową pomoc. „Dziękujemy szpitalowi za wszystko, co zrobił do tej pory i za ciągłą opiekę nad pozostałą czwórką naszych dzieci” – podkreślają.

„Nasza wiara i zaufanie do całego Zespołu Medycznego pozostają niezachwiane. Bycie wybranym na rodziców małego Henry’ego było dla nas prawdziwym zaszczytem. Cieszyliśmy się każdą sekundą, którą mogliśmy z nim spędzić” – czytamy w oświadczeniu. „Mamy 11 wspaniałych dzieci i jednego wspaniałego anioła” – dodają autorzy.

