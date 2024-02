Tomasz Kammel żegna się z pracą w „Pytaniu na śniadanie” w TVP. Popularny prezenter postanowił zabrać głos na temat ostatnich wydarzeń. – Pamiętajcie, najprawdopodobniej jesteście bezlitośnie manipulowani i wykorzystywani dla klikalności – ostrzega internautów.

Zmiany w TVP nie ominęły programu „Pytanie na śniadanie”. Z pracą pożegnała się dotychczasowa ekipa: Ida Nowakowska-Herndon i Tomasz Wolny, Izabella Krzan i Tomasz Kammel, Małgorzata Tomaszewska i Aleksander Sikora, Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski, Małgorzata Opczowska i Robert Koszucki oraz Robert Rozmus i Anna Popek.

Tomasz Kammel odniósł się do zmian zawodowych w mediach społecznościowych, w długim wpisie na Instagramie. „Dzisiaj Dzień Pozytywnego Myślenia, czyli dzień mojej życiowej filozofii. Oto, z czym do was przychodzę z tej okazji! Prasa kolorowa i internet pełne są informacji o spektakularnych zwolnieniach postaci znanych z ekranu. Słowa «zwolniony», «wyrzucony» odmieniane są przez wszystkie przypadki” – podkreślił.

Kammel o końcu pracy w Telewizji Polskiej. Zwrócił uwagę na drugie dno

Prezenter przyznał, że utrata pracy jest obiektywnie stresującym wydarzeniem, co potwierdzają badania naukowe. Jednakże zwrócił uwagę na to, jak sprawa jest przedstawiana w mediach.

„Jeśli czytacie (choćby o mnie) informacje, które wywołują w was lęk i pytanie: a co ja bym zrobiła/zrobił, gdyby mnie to spotkało? Pamiętajcie, najprawdopodobniej jesteście bezlitośnie manipulowani i wykorzystywani dla klikalności…” – podkreślił.

W jego opinii publikacje tego typu nie mają za wiele wspólnego z prawdą, a ich celem jest wywoływanie lęku. „Myślę, że w tym, co opowiadam, jestem całkiem wiarygodny, bo z jednej strony od 27 lat prowadzę dla Was największe telewizyjne programy, a z drugiej strony, regularnie co jakiś czas różne publikatory ogłaszają mój koniec i upadek, zazwyczaj z groteskowych, niemądrych powodów” – zauważył.

„To są wszystko złe, nacechowane negatywnie informacje, które szkodzą przede wszystkim wam. (…) Jeśli czytacie o znanej osobie i odczuwacie strach o siebie, to dowód, że to, co czytacie, wam szkodzi” – podsumował.

