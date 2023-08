Szokujące doniesienia z Małopolski. Serwis WP Sportowe Fakty podaje, że Kewin Komar, bramkarz ekstraklasowej Puszczy Niepołomice, został pobity przez kiboli.

O sprawie donosi Szymon Jadczak, który informuje, że Komar po meczu Puszczy Niepołomice z ŁKS-em Łódź udał się do Wiśnicza Małego, 50 kilometrów od Krakowa. Na miejscu miał odebrać matkę swojej dziewczyny i wrócić do Bochni, gdzie mieszka.

W Wiśniczu Małym tego dnia odbywał się festyn, na którym bawili się kibole Wisły Kraków zrzeszeni pod szyldem tzw. „Młodej Ferajny”. – To bojówka, która wyłoniła się w ostatnich latach ze środowiska pseudokibiców Wisły, gdy starsi koledzy kibole poszli na współpracę z policją i wycofali się z chuligańskiego życia. „Młoda Ferajna” zasłynęła w Małopolsce kilkoma akcjami charakteryzującymi się wyjątkową brutalnością i agresją – informuje Szymon Jadczak.

Podczas festynu Kewin Komar został rozpoznany właśnie przez nich. Ci otoczyli go i zaczęli mu grozić. W końcu zaczęli go bić krzycząc, że jest to zemsta za mecz barażowy o awans do ekstraklasy, w którym Wisła Kraków uległa Puszczy Niepołomice.

Kewin Komar pobity przez kiboli Wisły Kraków

Komar prosto z festynu trafił na Szpitalny Oddział Ratunkowy w Bochni. Na miejscu spotkał jednego z kiboli, który miał dostać cios od broniącego się piłkarza. Komar usłyszał od niego, że jeżeli zgłosi sprawę na policję, wówczas napastnicy go znajdą. Piłkarz powiedział więc lekarzowi, że uderzył ręką w ścianę.

– Ale gdy bramkarz Puszczy Niepołomice wrócił do mieszkania w Bochni, pod jego domem czekało kilkunastu kiboli z maczetami. Wtedy piłkarz wezwał policję – pisze Jadczak.

Od poniedziałku zawodnik przebywa na badaniach lekarskich. Puszcza Niepołomice podaje, że piłkarz nie zagra prawdopodobnie do końca rundy.

