Policjanci wkroczyli do budynku w podpoznańskim Czerwonaku, w którym rzekomo sekta miała przetrzymywać ludzi. Od kilku w okolicy zrobiło się naprawdę głośno o tej sprawie. Policja ujawniła, co zastano wewnątrz.

Wszystko zaczęło się we wtorek, gdy na policję zgłosił się 41-letni obcokrajowiec. Zeznał, że sekta przetrzymywała go wbrew jego woli w domu w Czerwonaku pod Poznaniem. W mediach społecznościowych pojawiły się niebawem głosy kolejnych osób, które miały doznać podobnych krzywd.

Policjanci postanowili zweryfikować te doniesienia i udali się na miejsce. „Weszliśmy do środka, towarzyszył nam w tym tłumacz języka. Było tam 7 osób, obywateli kilku krajów – kobiety i mężczyźni w różnym wieku” – wyjaśnia Marta Mróz z poznańskiej policji w rozmowie z lokalnymi mediami.

„W trakcie rozmów osoby te nie zgłaszały nam żadnych uwag dotyczących ich wspólnego zamieszkania. Oświadczyły, że przebywają tam dobrowolnie i nie dzieje im się krzywda. Nie są również do niczego zmuszani, nikt nie ogranicza im korzystania z telefonu, czy też kontaktów z rodziną, lub innymi osobami” – zaznacza.

„Ustaliliśmy, że żadna z osób nie była tam przetrzymywana, a 41-letni obywatel Hiszpanii, (którego dotyczyło wcześniejsze zgłoszenie) przekazał policjantom bardziej swój punkt widzenia, jak on widział pobyt w tym domu. W żaden sposób nie wskazuje, że ktokolwiek go do czegokolwiek zmuszał. Na tym etapie sprawy nie pojawiają się żadne dowody na to, że był on przetrzymywany tam wbrew własnej woli” – podkreśla Mróz.

„Zrobiliśmy przeszukanie tego domu. W ocenie policjantów nic nie budziło wątpliwości, co do warunków w jakich żyją te osoby. Klucze od drzwi wejściowych oraz innych pomieszczeń znajdowały się w ogólnie dostępnym miejscu. Na tym działania nasze się zakończyły” – powiedziała policjanta. Dodała, że nadal będą wyjaśniać kwestię złożonego zawiadomienia.

Źr. epoznan.pl