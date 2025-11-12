W jednej z prywatnych klinik diagnostycznych we Wrocławiu doszło do dramatycznego zdarzenia, w wyniku którego pacjent stracił życie po podaniu środka kontrastowego. Przyczyną tragedii była nieumiejętność komunikacji spowodowana brakiem biegłej znajomości języka polskiego przez personel medyczny pochodzący z Białorusi i Ukrainy.

Do zdarzenia doszło podczas rutynowego badania, kiedy pacjent otrzymał środek kontrastowy, co wywołało u niego silny wstrząs anafilaktyczny. Mężczyzna wcześniej poinformował personel o swojej historii podobnych reakcji alergicznych, jednak informacja ta nie została właściwie zrozumiana z powodu barier językowych. Zagraniczni medycy nie rozpoznali objawów wstrząsu na czas, a dodatkowo napotkali trudności w wezwaniu służb ratunkowych, co opóźniło interwencję i doprowadziło do śmierci pacjenta.

Według ekspertów, takich jak dr Paweł Wróblewski, prezes Dolnośląskiej Izby Lekarskiej i szef wrocławskiej stacji sanitarno-epidemiologicznej, system zatrudniania zagranicznych specjalistów w Polsce jest pełen luk. Wymagany poziom znajomości języka polskiego na poziomie B1 pozwala jedynie na podstawowe rozmowy codzienne, ale jest niewystarczający do prowadzenia skomplikowanych dyskusji medycznych. – To realne zagrożenie dla bezpieczeństwa pacjentów – podkreśla Wróblewski, wskazując na różnice w systemach edukacji medycznej. Na Ukrainie specjalizacje trwają zaledwie miesiące, podczas gdy w Polsce wymagają lat intensywnego szkolenia.

Ekspert krytykuje również unikanie otwartej debaty na ten temat z powodu obaw przed oskarżeniami o brak politycznej poprawności. Mimo niedawnych zmian w przepisach, które wprowadziły minimalne wymagania językowe, problem pozostaje nierozwiązany, co może prowadzić do podobnych tragedii w przyszłości.

Przeczytaj również:

Źródło: nczas.info