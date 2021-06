„Wprost” podaje niespodziewane informacje ws. powrotu Donalda Tuska do polskiej polityki. Nie do końca z takiego rozwiązania ma być zadowolony Rafał Trzaskowski.

W mediach coraz głośniej robi się na temat powrotu Donalda Tuska do polskiej polityki. Były lider Platformy Obywatelskiej miałby stanąć na czele opozycyjnej koalicji i poprowadzić ją do zwycięstwa nad PiS-em.

Okazuje się jednak, że wszystkim z obozu Platformy Obywatelskiej powrót Donalda Tuska odpowiada. Pisze o tym Joanna Miziołek z „Wprost”. Dziennikarka podaje, że wewnątrz partii panują bojowe nastroje. Jedną z osób, które nie do końca dobrze przyjmują ewentualny comeback Donalda Tuska ma być Rafał Trzaskowski i jego najbliższe otoczzenie.

Prezydent Warszawy po przegranych wyborach na Prezydenta RP zbudował mocny elektorat. Poświęcił na to mnóstwo czasu i energii i teraz – według tego, co pisze Joanna Miziołek – ma być nie do końca niezadowolony z tego, że Tusk mógłby odebrać mu pozycję lidera w ugrupowaniu.

Trzaskowski stawia się przed powrotem Tuska?

Co więcej, podobno nawet otoczenie Trzaskowskiego ma pchać go do konfrontacji z Donaldem Tuskiem. „Z informacji „Wprost” wynika, że otocznie Rafała Trzaskowskiego pcha go do konfrontacji z Donaldem Tuskiem” – czytamy w artykule Joanny Miziołek.

To jednak nie koniec. Dziennikarka przytacza bowiem słowa, które miał wypowiedź Trzaskowski. „To ja zdobyłem 10 milionów głosów, a nie Budka ani Tusk” – mówił podobno prezydent Warszawy w rozmowie z ludźmi ze swojego otoczenia. Cały tekst TUTAJ.

Ponadto, serwis Onet.pl podaje, że Trzaskowski jest gotów, by kandydować na szefa PO przeciwko Donaldowi Tuskowi. Andrzej Stankiewicz, dziennikarz portalu, podaje, że w razie rezygnacji Borysa Budki, prezydent Warszawy zamierza wystartować w wyborach szefa Platformy.