W sieci pojawia się coraz więcej alarmujących sygnałów wskazujących, że wielu Polaków naprawdę poddało się panice z powodu koronawirusa. Część z nich, najprawdopodobniej z obawy przed zarażeniem, zabiera swoje psy do weterynarzy, aby ci je uśpili. Tymczasem eksperci podkreślają, że czworonogi nie są dla nas zagrożeniem.

Wcześniej nawet Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) poinformwała, że „nie ma żadnych dowodów na to, aby zwierzęta domowe, przenosiły SARS-CoV-2”. Co prawda rzeczywiście mogą się one zarazić koronawirusem, ale mogą nim zarazić człowieka. Niektórzy Polacy najwyraźniej nie ufają oficjalnym zapewnieniom, bo zabierają swoje psy i koty do weterynarzy.

W ostatnich dniach panika przed zarażeniem koronawirusem była tak duża, że do klinik weterynaryjnych zgłosiły się całe rzesze ludzi, którzy przyprowadzali swoje psy. „W weekend w całodobowych placówkach to była istna plaga. Osoby przyjeżdżały zazwyczaj z psami, niejednokrotnie to były młode, pełne sił zwierzaki.” – mówi lekarka weterynarii Patrycja Mroczkowska, cytowana przez Onet.

Eksperci podkreślają, że psy nie mogą zarazić człowieka. „Nawet jeśli początkowo wykryto u nich koronawirusa, to zapewne dlatego, że wąchały zarażonego właściciela i wirus został na nosie. Dla zwierząt ten rodzaj nie jest jednak zagrażający i tym bardziej nie mogą go roznosić.” – doprecyzowuje Paweł Grzesiowski ekspert w dziedzinie immunologii i terapii zakażeń, prezes Fundacji Instytut Profilaktyki Zakażeń.

Weterynarze apelują do właścicieli czworonogów, aby nie ulegali panice. Jak informuje Onet, nasz stres może się przykładać na zwierzęta. Na negatywne emocje ludzi szczególnie wrażliwe są koty, u których duże napięcie może wywołać choroby urologiczne.

