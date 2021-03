Sebastian Przydatek, 27-letni mężczyzna, udzielił wywiadu serwisowi abczdrowie. Podczas rozmowy przyznał, że początkowo wyśmiewał pandemię koronawirusa, a teraz na własnej skórze przekonał się, jak poważną chorobą jest COVID-19.

Coraz młodsze osoby trafiają do szpitala, w związku z zakażeniem koronawirusem. Nie są to jedynie puste hasła. Udowodnić to postanowili dziennikarze serwisu abczdrowie, którzy skontaktowali się z 27-letnim mężczyzną. Sebastian Przydatek, bo o nin mowa, bardzo ciężko przechodzi COVID-19, a jeszcze niedawno wyśmiewał pandemię i uważał ją za „ściemę”.

W rozmowie z portalem Przydatek mówi wprost, że był wielkim niedowiarkiem jeżeli chodzi o pandemię. Uwierzył dopiero wtedy, gdy sam trafił do szpitala. Jak przyznaje, zaczął mieć problemy z oddychaniem, wyczuwał też „ogień w płucach”. „Od 11-stej były momenty, że wcale nie mogłem złapać oddechu przez jakieś 5 sekund. To był dramat. Poszedłem do domu, ale na 4. piętro wchodziłem 30 minut, byłem mokry, jakby ktoś wylał na mnie wiadro wody” – mówi.

27-latek przeszedł również badania, które wykazały, że jego stan jest zły. „To było dziwne uczucie, kiedy nie mogłem złapać oddechu. Chyba każdego by to przeraziło, bo pojawiało się przy okropnym kaszlu i bólu w płucach. Wydaje mi się, że w szpitalu najbardziej chyba siada psychika. Myślałem o moim bracie, który w tym tygodniu skończył 8 lat. Płakałem, że muszę być przy nim, że chcę go jeszcze dużo nauczyć” – powiedział.

Wyśmiewał COVID-19, teraz ma problemy z oddychaniem

Przydatek przyznaje, że jest osobą bardzo aktywną fizycznie. Ćwiczył regularnie na siłowni, prowadził też zdrowy tryb życa. Nie palił papierosów, nie nadużywał alkoholu. Mimo tego choroba go nie ominęła.

Teraz, jak sam przyznaje, czuje się jak wrak. „Pracuję od 7 lat, chodzę na siłownię, a teraz czuję się jak totalny wrak. Wyszło jeszcze, że na płucach pojawiły się pęcherze. Chyba nie chcę już wiedzieć więcej” – stwierdził.

Najnowsze badania wykazują jednak, że stan zdrowia Sebastiana ulega poprawie. Są szanse, że mężczyzna w najbliższym czasie opuści szpital. Przestrzega jednak wszystkich, którzy bagatelizują chorobę. „Myślę, że każdy to przejdzie prędzej czy później, jedni słabiej go odczują, drudzy jak ja – będą w szpitalu. Wiek chyba nie ma znaczenia” – mówi. Więcej TUTAJ.