W ostatnich dniach europoseł Prawa i Sprawiedliwości, Adam Bielan, podzielił się swoimi obserwacjami z wizyty w Stanach Zjednoczonych. W rozmowie z mediami ujawnił, że amerykańscy rozmówcy wielokrotnie dopytywali o kontrowersyjną decyzję polskiego rządu dotyczącą obsady placówki dyplomatycznej w Waszyngtonie.

Podczas swojej niedawnej podróży do Stanów Zjednoczonych Adam Bielan, polityk PiS, spotkał się z licznymi przedstawicielami amerykańskich kręgów politycznych i biznesowych. Jak przyznał w wywiadzie dla stacji telewizyjnej, jednym z najczęściej poruszanych tematów był trwający konflikt wokół nominacji nowego ambasadora Polski w Waszyngtonie. Amerykanie wyrażali zdziwienie decyzją rządu Donalda Tuska o wysłaniu Bogdana Klicha na stanowisko chargé d’affaires – tymczasowego szefa misji dyplomatycznej.

Bielan podkreślił, że jego rozmówcy wprost pytali, czy ta nominacja nie jest formą świadomej prowokacji. – Znając styl działania premiera Tuska, nie można wykluczyć takiego scenariusza – powiedział polityka. Sprawa nabrała znaczenia zwłaszcza po wyborach prezydenckich w USA, gdzie zwyciężył Donald Trump, co dodatkowo skomplikowało relacje międzynarodowe.

Krytyka działań rządu i brak ambasadora

Europoseł PiS nie szczędził słów krytyki pod adresem obecnej koalicji rządzącej. Przypomniał, że konflikt rozpoczął się od odwołania poprzedniego ambasadora, Marka Magierowskiego, co według Bielana było błędem strategicznym. W rezultacie Polska pozostaje bez pełnoprawnego ambasadora w kluczowej placówce w Waszyngtonie, co Bielan określił jako poważne zagrożenie dla polsko-amerykańskiego sojuszu. – To nie tylko kwestia prestiżu, ale realnego wpływu na współpracę w dziedzinach bezpieczeństwa i gospodarki – zaznaczył polityk, podkreślając, że brak stabilności dyplomatycznej może osłabić pozycję Polski na arenie międzynarodowej.

Kontrowersje wokół Bogdana Klicha i szerszy kontekst polityczny

Szczególną uwagę Bielan zwrócił na postać Bogdana Klicha, którego nominacja budzi kontrowersje ze względu na jego wcześniejsze wypowiedzi. W 2022 roku Klich publicznie krytykował Donalda Trumpa, nazywając go politykiem niestabilnym emocjonalnie i lekceważącym zasady demokracji. Taka postawa, zdaniem Bielana, może komplikować relacje z administracją Trumpa, która wkrótce przejmie stery w Białym Domu.

W szerszym ujęciu europoseł odniósł się do napięć między PiS a rządzącą koalicją. Amerykanie, jak przyznał, wyrażali zaniepokojenie wykorzystywaniem wymiaru sprawiedliwości w celach politycznych przeciwko opozycji. Bielan zaprzeczył jednak, by podczas spotkań skarżył się na sytuację w Polsce, skupiał się na promowaniu osiągnięć kraju, takich jak rozwój gospodarczy i wojskowy.