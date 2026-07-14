Pojawiły się nowe informacje dotyczące głośnego incydentu w autobusie MZK w Bielsku-Białej, podczas którego 54-letni mężczyzna miał znieważyć nastolatki z Ukrainy. Z ustaleń lokalnych mediów oraz oświadczenia przewoźnika wynika, że przed wybuchem awantury jedna z dziewczyn miała trzymać nogi na fotelu. MZK podkreśla jednak, że zachowanie nastolatek nie usprawiedliwia późniejszej agresji.

Jak informuje portal bielsko-biala.pl, informacje o zachowaniu dziewczyn zostały potwierdzone przez prezesa MZK oraz rzecznika Prokuratury Okręgowej w Bielsku-Białej. Z analizy monitoringu wynika, że jedna z nastolatek wyłożyła nogi w kierunku siedzącej obok koleżanki. Po zwróceniu uwagi natychmiast opuściła nogi na podłogę, a następnie przesiadła się na inne miejsce.

W swoim oświadczeniu MZK zaznaczyło, że zachowanie dziewczyn nie zakłócało podróży innych pasażerów i nie odbiegało od sytuacji, które przewoźnik obserwuje na co dzień wśród młodych osób korzystających z komunikacji miejskiej. Spółka podkreśliła również, że między zwróceniem uwagi a późniejszym wybuchem agresji nie było bezpośredniego związku.

– Stanowczo podkreślamy, że w naszej ocenie reakcja sprawcy, dorosłego mężczyzny, w żaden sposób nie może być usprawiedliwiana opisanym wyżej zachowaniem nieletnich, ze względu na rażącą niewspółmierność – przekazał MZK w Bielsku-Białej. 54-letni mężczyzna został zatrzymany i spędził noc w policyjnym areszcie. Sprawę prowadzi Prokuratura Rejonowa w Żywcu, a mężczyzna ma usłyszeć zarzut znieważenia na tle narodowościowym. Policja zaznacza, że nagranie z monitoringu stanowi materiał dowodowy i nie może zostać ujawnione.

Prezes MZK Hubert Maślanka poinformował, że zatrzymany jest pracownikiem spółki od 17 lat. Jak przekazał, wcześniej otrzymał trzy upomnienia i był przedmiotem skarg pasażerów. Obecnie przebywa na długotrwałym zwolnieniu lekarskim i świadczeniu rehabilitacyjnym z powodu niezdolności do pracy.

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