Wiceszef MON Cezary Tomczyk zapowiedział pilną wizytę polskiej delegacji w USA w związku z doniesieniami o możliwym wstrzymaniu części rotacji amerykańskich wojsk w Polsce. Jak podkreślił, rozmowy w Pentagonie i z kongresmenami mają na celu „ustabilizowanie komunikacji” i wzmocnienie sojuszu polsko-amerykańskiego.

– W sprawie bezpieczeństwa państwa wszystkie ręce na pokład. Ja jadę do Stanów Zjednoczonych z wiadomością od premiera Donalda Tuska i od ministra obrony Władysława Kosiniaka – powiedział Tomczyk.

Wyjazd polskiej delegacji odbywa się w cieniu doniesień medialnych o możliwym wstrzymaniu rotacyjnego przerzutu części amerykańskich żołnierzy do Polski. Informacje te, oparte na źródłach w USA, wywołały w kraju szeroką debatę na temat stabilności obecności wojsk sojuszniczych w regionie.

Tomczyk zapewnił jednocześnie, że nie ma żadnych wątpliwości co do trwałości sojuszu polsko-amerykańskiego. Jak zaznaczył, Polska pozostaje gotowa do dalszego wzmacniania obecności wojsk USA na swoim terytorium, a współpraca obronna z Waszyngtonem ma charakter strategiczny i długofalowy. Wiceszef MON zwrócił uwagę, że kluczowym celem rozmów w USA będzie również uporządkowanie przekazu płynącego ze strony amerykańskiej administracji i wojska. Jego zdaniem niespójne komunikaty w tej sprawie wymagają pilnych wyjaśnień i bezpośrednich konsultacji na wysokim szczeblu.

W tle sprawy pojawiają się także napięcia informacyjne między Pentagonem, mediami i częścią polityków w USA. Różne wersje dotyczące decyzji w sprawie rotacji wojsk spotkały się z krytyką części kongresmenów, którzy domagają się jasnych wyjaśnień i konsultacji w ramach NATO. Strona polska podkreśla natomiast, że obecna sytuacja wymaga szybkiego wyjaśnienia, ale nie zmienia strategicznego charakteru relacji Warszawy i Waszyngtonu. Rząd i MON deklarują gotowość do dalszej współpracy oraz utrzymania obecności wojsk USA jako jednego z filarów bezpieczeństwa Polski.

