Rosnące zainteresowanie samochodami ze Stanów Zjednoczonych nie jest przypadkiem, a potencjalnych klientów przyciąga szeroki wybór modeli, wspaniałe wyposażenie wnętrza i możliwość zakupu wymarzonego auta w atrakcyjnej cenie. Należy jednak pamiętać, że koszt samego pojazdu to nie jedyny wydatek. Ostateczna cena transportu samochodu z USA obejmuje również m.in. prowizję domu aukcyjnego czy też podatek VAT. O czym jeszcze warto pamiętać?

Czy transport auta z USA to dobra decyzja?

Zakup auta zza oceanu rozpoczyna się od wyboru modelu i sprawdzenia jego historii. Pod uwagę należy wziąć nie tylko ogólny design, ale również stan techniczny (pojemność silnika, przebieg, zawieszenie, elektronikę), wcześniejsze naprawy oraz lokalizację pojazdu na terenie Stanów Zjednoczonych. To od miejsca postoju uwarunkowany jest późniejszy transport lądowy do portu i organizacja dalszej logistyki.

Dlaczego transport samochodu zza oceanu zyskuje takie uznanie?

Największą popularnością cieszą się samochody dostępne na amerykańskich aukcjach, gdzie można znaleźć modele premium, auta rodzinne czy też sportowe wersje, często wyposażone lepiej niż europejskie odpowiedniki. Sam proces zakupu obejmuje wybór pojazdu, udział w licytacji i przygotowanie odpowiednich dokumentów niezbędnych do dalszych działań.

Koszt transportu auta z USA

Transport auta z USA to kilkuetapowy proces, dlatego warto go dokładnie przeanalizować, by ocenić czy wymarzona wersja to najlepsza inwestycja. Koszt transportu samochodu zależy od wielu czynników, a główny z nich to oczywiście cena samego modelu. Zakup auta ze Stanów Zjednoczonych wymaga również uiszczenia prowizji dla domu aukcyjnego oraz opłaty za transport lądowy do portu na terenie USA. Do dodatkowych kosztów wlicza się fracht morski oraz odprawę w porcie.

Koszt transportu samochodu – podatek VAT, pośrednik, dokumentacja

Nie można zapominać o odprawach celno-skarbowych obowiązujących w Europie – akcyza, podatek VAT oraz cło. Koszt transportu auta ze Stanów Zjednoczonych zależy również od odpowiedniego zaadaptowania pojazdu do wymogów UE (np. zmiana reflektorów), przeprowadzenia badań technicznych (i ewentualnej naprawy) oraz przetłumaczenia dokumentów. Są jeszcze koszty związane z usługą samego importera. Odpowiada on nie tylko za sprowadzenie samochodu z USA do Polski, ale również świadczy profesjonalną pomoc w licytacji i tłumaczeniu dokumentów. Warto pamiętać, że importowany samochód musi mieć wykupione obowiązkowe ubezpieczenie OC.

Sprowadzenie auta to opłacalna inwestycja, jednak wymaga ona dopilnowania szeregu formalności i uiszczenia obowiązkowych opłat by cały proces przebiegł bezproblemowo i legalnie. Warto skorzystać z pomocy profesjonalnego importera świadczącego kompleksowe usługi transportu samochodu ze Stanów Zjednoczonych – to nie tylko wygodne, ale przede wszystkim bezpieczne rozwiązanie.

