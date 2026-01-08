W obliczu rosnącego napięcia geopolitycznego na arenie międzynarodowej, prezydent Karol Nawrocki i premier Donald Tusk zaplanowali pilne spotkanie, które ma skupić się na wzmocnieniu koordynacji działań w zakresie polityki zagranicznej i bezpieczeństwa narodowego. Rozmowy, przewidziane na piątek, podkreślają pilną potrzebę jednolitej strategii Polski w odpowiedzi na globalne wyzwania.

Jak poinformował Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej w Pałacu Prezydenckim, do kluczowych konsultacji dojdzie prawdopodobnie w piątek około godziny 13:30. Agenda obejmuje przede wszystkim kwestie bezpieczeństwa międzynarodowego oraz synchronizację wysiłków rządu i prezydenckiej administracji. Rzecznik rządu, Adam Szłapka, potwierdził, że dyskusja będzie koncentrować się na bieżącej sytuacji globalnej, która – jak podkreślają eksperci – ulega szybkiej eskalacji.

W kontekście tych rozmów, wicepremier Krzysztof Gawkowski zwrócił uwagę na rosnące znaczenie tematów związanych z bezpieczeństwem. – Widzimy, że sytuacja na świecie się zaognia, a różnego rodzaju wpływy geopolityczne bezpośrednio oddziałują na Polskę – stwierdził Gawkowski. Podkreślił również, że spotkanie ma omówić rolę Polski w tzw. „koalicji chętnych”, co może być kluczowe dla wzmocnienia pozycji kraju na arenie międzynarodowej.

Koordynacja polityki zagranicznej

Eksperci polityczni podkreślają, że jednolita polityka bezpieczeństwa i zagraniczna jest niezbędna dla ochrony interesów narodowych. Adam Szłapka zaznaczył: – Musimy wykorzystać dobre relacje między instytucjami, aby działać w interesie Polski. To podejście ma zapobiec rozdrobnieniu wysiłków i zapewnić spójną reakcję na zewnętrzne zagrożenia. Spotkanie może również stać się okazją do rozładowania napięć wokół kontrowersyjnych nominacji, w tym sędziowskich, ambasadorskich oraz awansów w służbach specjalnych, takich jak Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służba Kontrwywiadu Wojskowego.

Planowane kolejne konsultacje

To nie koniec serii spotkań. Według Przydacza, prezydent Nawrocki planuje kolejne rozmowy jeszcze w styczniu, w tym z ministrem spraw zagranicznych Radosławem Sikorskim, dotyczące nominacji ambasadorskich. Na biurku prezydenta leżą wnioski o odwołania i powołania kilkudziesięciu dyplomatów, co wymaga pilnego uzgodnienia. W przyszłym tygodniu odbędą się również konsultacje z szefem MON Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem oraz ministrem-koordynatorem służb specjalnych Tomaszem Siemoniakiem.

