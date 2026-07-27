Generał Roman Polko w rozmowie z Wirtualną Polską przyznał szczerze, że Polska nie jest przygotowana na zagrożenia za strony Rosji. Zaznaczył, że nie chodzi mu o pełnoskalowy konflikt, a o prowokacje, do jakich już dochodziło na ternie naszego kraju.

W kontekście ostrzeżeń przed planowaną rosyjską prowokacją, gen. Polko przypomniał, że do takich zdarzeń już dochodziło. „To, co jest porażające, to my sami dajemy paliwo czy pretekst, aby właśnie w taki sposób Rosja działała” – przyznaje były dowódca GROM.

Przypomniał incydent z rakietą w okolicy Bydgoszczy, a także incydenty na kolei. „Przegrywamy tę wojnę i najwyższa pora jednak usprawnić komunikację i edukację polskiego społeczeństwa” – podkreślił Polko.

Były wojskowy zwrócił uwagę, że obecne rozwiązania prawne przygotowano na czas pokoju i nie w pełni odpowiadają one obecnej sytuacji. „Po prostu trzeba szybciej wyciągać wnioski i szybciej działać, modernizować naszą armię i szybciej reagować na zmieniające się pole walki, które już niczym nie przypomina tego z epoki zimnej wojny, nie mówiąc o II wojnie światowej” – tłumaczył.

„Nie mamy czasu, pokoju, mamy wojnę hybrydową i dobrze byłoby dostosować do tego prawo” – zaznacza Roman Polko. „Robotyzacja pola walki następuje i to jest coś, do czego armia się szykuje. Ale żeby armia osiągnęła ten pułap odpowiedniego przygotowania do prowadzenia tego typu działań potrzebujemy około 5 10 lat i doskonałego współdziałania z Ukraińcami, od których można się uczyć” – powiedział.

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Źr. WP