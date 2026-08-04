Kolejny niepokojący incydent nad Bałtykiem. Polskie myśliwce przechwyciły rosyjski samolot rozpoznawczy Ił-20M, który wykonywał lot w międzynarodowej przestrzeni powietrznej bez planu lotu i z wyłączonym transponderem. Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że maszyna nie naruszyła polskiej przestrzeni powietrznej.

„Dziś przed południem kolejne przechwycenie rosyjskiego samolotu rozpoznawczego Ił-20M. Tym razem dyżurna para naszych samolotów przechwyciła samolot rozpoznawczy Federacji Rosyjskiej 56 km na północny zachód od Koszalina” – przekazał szef MON na platformie społecznościowej X.

Minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Dodał również, że „Rosja po raz kolejny testuje gotowość państw NATO, sprawdzając czujność i gotowość systemów obrony Sojuszu”.

Dziś przed południem kolejne przechwycenie rosyjskiego samolotu rozpoznawczego Ił-20M.

Tym razem dyżurna para naszych samolotów przechwyciła samolot rozpoznawczy FR 56 km na północny zachód od Koszalina.



Rosja po raz kolejny prowadzi działania o charakterze prowokacyjnym w… pic.twitter.com/8b33grF3PW — Władysław Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) August 4, 2026

Szef MON zapewnił, że Siły Zbrojne RP stale monitorują sytuację i pozostają w ścisłej współpracy z sojusznikami. Podkreślił, że bezpieczeństwo polskiej przestrzeni powietrznej pozostaje priorytetem.

W ostatnich tygodniach polskie myśliwce wielokrotnie były podrywane w związku z aktywnością rosyjskiego lotnictwa nad Morzem Bałtyckim oraz w pobliżu wschodniej flanki NATO.

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Źr. Polsat News