Z najnowszego sondażu Opinia24 dla TVN24 wynika, że Koalicja Obywatelska cieszy się poparciem 32,8 proc. wyborców, notując niewielki wzrost w porównaniu z poprzednim badaniem. Rezultat badania skomentował Donald Tusk, premier RP.

– Tak kończymy rok. A przy świątecznym stole spróbuję choć na chwilę zapomnieć o polityce – skomentował premier Donald Tusk na platformie X. Partia premiera utrzymuje pozycję bezwzględnego lidera sondaży, wyprzedzając Prawo i Sprawiedliwość o ponad 7 punktów procentowych, które może liczyć na 25,4 proc. głosów.

Na trzecim miejscu znalazła się Konfederacja z poparciem 10,7 proc., choć jej pozycja ostatnio staje się coraz mniej stabilna, a wynik oznacza spadek o 3,9 pkt proc. w porównaniu z poprzednim sondażem. Tuż za nią uplasowała się Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna z 8,6 proc. głosów, notująca w ostatnim czasie gwałtowne wzrosty poparcia.

Dalsze miejsca zajęły partie z lewego spektrum: Nową Lewicę wskazało 4,9 proc. ankietowanych, a Razem – 3,5 proc. PSL uzyskało 2,6 proc., a Polska 2050 – 2,1 proc. 5,6 proc. respondentów nie zdecydowało jeszcze, na kogo oddać głos, 1,3 proc. wybrało „inną partię”, a 2,5 proc. odmówiło odpowiedzi.

Badanie przeprowadzono na ogólnopolskiej, 1000-osobowej próbie na zlecenie „Faktów” TVN i TVN24.

Przeczytaj również: