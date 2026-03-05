Andrzej Morozowski, dziennikarz TVN, wrócił na antenę po bardzo długiej przerwie. Podczas programu ujawnił, że zmagał się z nowotworem.

Prezenter wyjaśnił widzom, że przerwa była spowodowana poważnymi problemami zdrowotnymi. Jak przekazał, przez ponad pół roku zmagał się z chorobą nowotworową, która wymagała leczenia i przerwy od pracy zawodowej. Podkreślił jednak, że obecnie jego stan zdrowia pozwala na powrót do prowadzenia programu.

Morozowski podziękował również wszystkim osobom, które w czasie jego nieobecności okazywały mu wsparcie. Zaznaczył, że liczne wiadomości i wyrazy sympatii od widzów były dla niego ważnym wsparciem w trakcie walki z chorobą.

Program „Tak jest”, emitowany w dni powszednie w godzinach wieczornych, od lat należy do najważniejszych publicystycznych formatów w ramówce TVN24. W czasie nieobecności Morozowskiego audycję prowadzili inni dziennikarze stacji, którzy zastępowali go na antenie.

Andrzej Morozowski jest związany z TVN24 od początku działalności stacji. W swojej karierze prowadził wiele programów publicystycznych, a szerokiej publiczności dał się poznać m.in. jako współprowadzący głośnego programu „Teraz my!”, który przez lata emitowany był w telewizji TVN.

