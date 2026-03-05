Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wyraził frustrację z powodu blokady unijnej pożyczki dla Kijowa. Wskazał na jedną osobę w UE, która wstrzymuje fundusze i zapowiedział nietypowe rozwiązanie. Ta deklaracja podkreśla napięcia między Kijowem a Budapesztem w kontekście wojny z Rosją.

Wołodymyr Zełenski wystąpił na konferencji prasowej, gdzie wyraził nadzieję, że Unia Europejska odblokuje 90 miliardów euro pożyczki dla Ukrainy. Podkreślił, że wstrzymanie środków przez jedną osobę uniemożliwia zakup broni i wyposażenia dla ukraińskich żołnierzy. Dlatego Zełenski stwierdził: – Mamy nadzieję, że jedna osoba w Unii Europejskiej nie będzie blokować 90 miliardów euro lub pierwszej transzy z 90 miliardów, i że ukraińscy żołnierze będą mieli broń. W przeciwnym razie podamy adres tego człowieka naszym Siłom Zbrojnym, i niech nasze chłopaki do niego dzwonią i rozmawiają z nim w swoim języku. Chociaż niektóre media interpretują te słowa jako żart, prezydent nie wykazywał oznak humoru podczas wypowiedzi.

Konflikt o rurociąg Przyjaźń

Węgry wstrzymują unijną pożyczkę w związku ze sporem o rurociąg Przyjaźń, który służy do przesyłu ropy. Budapeszt twierdzi, że transfer surowca jest już możliwy, ale Kijów wyjaśnia, że infrastruktura wymaga napraw po rosyjskim ataku powietrznym. Jednak rząd Viktora Orbana oskarża Zełenskiego o celowe wywołanie kryzysu energetycznego przed zbliżającymi się wyborami na Węgrzech. Ten konflikt blokuje fundusze potrzebne Ukrainie na przedpłaty za samoloty Gripen z Szwecji i Rafale z Francji.

Ostra odpowiedź Orbana

Viktor Orban nie pozostał dłużny i odpowiedział na zarzuty w mediach społecznościowych. Premier Węgier zapowiedział, że jeśli Ukraina nie wznowi pracy rurociągu, to „użyje siły” do przełamania blokady. Dlatego Orban napisał: -Nie będzie żadnych umów, żadnych kompromisów. Złamiemy siłą ukraińską blokadę naftową. Energia wkrótce znów popłynie rurociągiem Przyjaźń. Ta retoryka pogłębia napięcia między liderami, czyniąc poprawę relacji mało prawdopodobną.

There will be no deals, no compromise. We will break the Ukrainian oil blockade by force. Hungary’s energy will soon flow again through the Friendship pipeline. 🇭🇺 pic.twitter.com/FZc8CcK0Ei — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) March 5, 2026

Zelensky:



We’ll give Orbán’s address to our Armed Forces — let them call him and speak to him in their own language. pic.twitter.com/FERRjixthA — Clash Report (@clashreport) March 5, 2026

Źródło: RMF 24