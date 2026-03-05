Centralne Biuro Antykorupcyjne prowadzi szeroko zakrojoną operację w Wrocławiu i okolicach, w tym w Urzędzie Miasta oraz spółce komunalnej Ekosystem. Funkcjonariusze zabezpieczają dokumenty i nośniki danych na polecenie prokuratury. Śledztwo skupia się na potencjalnych nadużyciach w gospodarce odpadami.

Funkcjonariusze CBA wkroczyli do kilkunastu miejsc w Wrocławiu i sąsiednich powiatach. Akcja rozpoczęła się rano i trwa nadal. Agenci koncentrują się na Urzędzie Miasta Wrocław oraz spółce Ekosystem, gdzie przejmują kluczowe materiały. Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński poinformował o tym na platformie X. Jednak potwierdził, że operacja odbywa się na zlecenie katowickiego wydziału zamiejscowego Prokuratury Krajowej.

Dzisiaj od rana na polecenie katowickiego wydziału zamiejscowego @PK_GOV_PL agenci @CBAgovPL

prowadzą przeszukania w kilkunastu lokalizacjach między innymi na terenie Wrocławia i ościennych powiatów. Trwa zabezpieczanie dokumentacji i nośników pamięci https://t.co/GTv3VGQN4W. w… pic.twitter.com/Y1upbhrAgG — Jacek Dobrzyński (@JacekDobrzynski) March 5, 2026

Przedmiot śledztwa

Prokuratura bada możliwe przekroczenia uprawnień i niedopełnienie obowiązków przez urzędników. Sprawa dotyczy odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Wrocławia.Śledczy szukają dowodów na ewentualne nadużycia w tym obszarze. Jednak na razie nie ujawniono szczegółów dotyczących konkretnych osób czy transakcji.

Przedstawiciele Urzędu Miasta Wrocław nie skomentowali jeszcze akcji. Podobnie milczą władze spółki Ekosystem i inne zaangażowane podmioty. Dlatego incydent wpisuje się w szersze działania antykorupcyjne w sektorze publicznym. Wrocław, jako duże miasto, zarządza znacznymi ilościami odpadów, co czyni ten obszar podatnym na nieprawidłowości.

Źródło: RMF 24