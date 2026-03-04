Amerykańskie siły podwodne zaatakowały irańską fregatę IRIS Dena w pobliżu Sri Lanki, powodując śmierć co najmniej 80 osób. Szef Pentagonu potwierdza, że to pierwszy taki incydent od czasów II wojny światowej. Trwają poszukiwania zaginionych członków załogi.

Amerykański okręt podwodny wystrzelił dwie torpedy, które trafiły w środek irańskiej fregaty IRIS Dena. Zdarzenie miało miejsce późnym wieczorem 3 marca, około 40 kilometrów na południe od miasta Galle na Sri Lance. Okręt nadał sygnał SOS o 5:08 rano, co uruchomiło akcję ratunkową sił powietrznych i marynarki wojennej Sri Lanki. Fregata wracała do Iranu z Indii, gdzie w połowie lutego brała udział w międzynarodowym przeglądzie flot wojennych w Zatoce Bengalskiej. Na pokładzie znajdowało się około 180 członków załogi. Anonimowy amerykański urzędnik potwierdził, że ataku dokonał okręt podwodny, a szef Pentagonu Pete Hegseth podkreślił jego historyczny charakter.

Ofiary, ranni i akcja ratunkowa

Władze Sri Lanki poinformowały o co najmniej 80 zabitych i 32 rannych. Jednak początkowe doniesienia mówiły o 101 zaginionych, ale rzecznik marynarki wojennej Sri Lanki zaprzeczył tym informacjom. Trwają poszukiwania pozostałych członków załogi, choć lankijski urzędnik przyznał, że los reszty pozostaje nieznany. Siły Sri Lanki wysłały okręty i samoloty do ewakuacji. Marynarka wojenna i siły powietrzne nie ujawnią zdjęć z akcji, ponieważ uczestniczyły w niej wojska innego kraju. Minister spraw zagranicznych Sri Lanki Vijitha Herath potwierdziła otrzymanie sygnału alarmowego.

Periscope footage of a US Navy Submarine torpedoing the Iranian Frigate Dena off the coast of Sri Lanka.



The Mk. 48 Torpedo's 650 pound warhead can be seen detonating under the Iranian Frigate's stern.

Historyczny kontekst operacji

Pete Hegseth z Pentagonu stwierdził, że to pierwsze zatopienie wrogiej jednostki przez amerykański okręt podwodny za pomocą torpedy od II wojny światowej. Dlatego atak wpisuje się w szerszą operację USA przeciwko Iranowi, rozpoczętą 28 lutego. Jednak od tego czasu Amerykanie zaatakowali około dwóch tysięcy celów w Iranie. Admirał Brad Cooper, szef Dowództwa Centralnego USA (CENTCOM), poinformował, że zniszczono już 17 irańskich okrętów. Jednak Hegseth zapowiedział dalsze uderzenia w głąb terytorium Iranu, dodając: „Dopiero zaczynamy”.

