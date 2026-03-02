Prezydent Karol Nawrocki apeluje do rządu o pilną pomoc dla Polaków w rejonie Zatoki Perskiej po ataku na Iran. Kancelaria Prezydenta otrzymuje liczne zgłoszenia od zaniepokojonych obywateli. MSZ odpowiada, że przygotowało różne scenariusze, ale radzi pozostać na miejscu.

Prezydent Karol Nawrocki zabrał głos podczas XI Europejskiego Kongresu Samorządów w Mikołajkach. Zwrócił uwagę na sytuację Polaków na Bliskim Wschodzie i zażądał od rządu większego zaangażowania w pomoc turystom oraz mieszkańcom Zatoki Perskiej. Nawrocki oświadczył: – Z całą pewnością nie powinniśmy zostawić Polaków samych w rejonie Zatoki Perskiej. Ja podejmuję wysiłki w tym kierunku i tego żądam od rządu. Prezydent podkreślił, że Kancelarię Prezydenta zasypuje fala zgłoszeń od rodaków w regionie. Dodał: – Myślę, że od tego jest MSZ, żeby właśnie teraz pokazało swoją efektywność.

Reakcja MSZ – scenariusze i rekomendacje

Rzecznik MSZ Maciej Wewiór zapewnił, że Polska przygotowała się na różne warianty rozwoju sytuacji. Zaznaczył jednak, że najbezpieczniej jest pozostać na miejscu, zamiast organizować natychmiastowe ewakuacje. Wewiór wyjaśnił, że zamknięcia lotnisk mogą trwać krótko, a wtedy Polacy szybciej wrócą komercyjnymi lotami. Wspomniał też o problemach w Egipcie, gdzie przepustowość lotnisk spadła, ale turyści nadal mogą korzystać z regularnych połączeń do Polski lub Europy.

Apel do biur podróży

Rzecznik MSZ zaapelował do biur podróży, aby zaprzestały organizowania wyjazdów na Bliski Wschód. Powiedział: – Apeluję do wszystkich biur podróży, które nadal oferują, a co gorsza realizują wyjazdy na Bliski Wschód o odpowiedzialność i nierobienie tego. Wewiór zaznaczył, że MSZ nie zabroni działalności biurom, ale radzi obywatelom pytać o bezpieczeństwo destynacji. Resort planuje rozmowy z ministerstwem sportu i turystyki w poniedziałek lub wtorek. W regionie konfliktu przebywa tysiące Polaków, w tym dziesiątki tysięcy turystów. MSZ uruchomiło dodatkową infolinię dla Polaków na Bliskim Wschodzie. Wewiór po raz kolejny wezwał do rejestrowania się w systemie Odyseusz, co ułatwia pomoc w kryzysach.

Źródło: Polsat News