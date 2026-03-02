Iran przejmuje kontrolę nad cieśniną Ormuz, paraliżując globalny transport ropy. Ataki rakietowe i łodzie kamikadze sprawiają, że tankowce omijają ten szlak. Eksperci ostrzegają przed wzrostem cen surowców na świecie.

Iran blokuje cieśninę Ormuz, przez którą przepływa nawet 20 milionów baryłek ropy dziennie, co stanowi około 20 proc. globalnego zapotrzebowania. Teheran ostrzega statki przed korzystaniem z tego korytarza i atakuje tankowce za pomocą rakiet oraz łodzi kamikadze. Saudyjski dostawca ropy poniósł już straty w wyniku irańskich nalotów. Cieśnina Ormuz ma 167 km długości i łączy Zatokę Perską z Morzem Arabskim. Stanowi jedyną morską drogę z Kuwejtu, Kataru, Bahrajnu i Iraku na Ocean Indyjski. Iran kontroluje jej północne wybrzeże, co daje mu strategiczną przewagę.

Przewaga Iranu w regionie

Stany Zjednoczone i Izrael dominują w powietrzu, ale Iran wykorzystuje niekonwencjonalne metody walki na morzu. Dr Mateusz Piątkowski, ekspert prawa międzynarodowego z Uniwersytetu Łódzkiego, wyjaśnia: – Iran atakuje statki, które przepływają przez tę wąską cieśninę. Dopóki Iran będzie posiadał takie niekonwencjonalne metody walki, to mimo amerykańskiej przewagi w powietrzu, może faktycznie prowadzić do zaburzeń w żegludze. Teheran paraliżuje żeglugę, co sprawia, że tankowce omijają cieśninę. Ekspert dodaje: – Te są same w sobie wystarczające do tego, by Iran sparaliżował żeglugę na cieśninie Ormuz.

Konsekwencje dla cen surowców

Blokada cieśniny Ormuz prowadzi do zakłóceń w globalnym handlu ropą. Tankowce zmniejszają częstotliwość przepływów, co wpływa na ceny surowców na świecie. Dr Piątkowski ostrzega: – Może to doprowadzić do tego, że tankowce nie będą tamtędy przepływały z taką częstotliwością jak do tej pory, co będzie miało oczywiście światowe konsekwencje dla cen surowców. Jeśli blokada potrwa dłużej, ceny ropy mogą wzrosnąć. Analitycy przewidują, że długotrwałe zaburzenia wpłyną na rynki energii i gospodarki globalnej.

Przeczytaj również:

Źródło: Radio Zet