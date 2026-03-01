Prezydent Rosji Władimir Putin ostro potępił zabójstwo ajatollaha Alego Chameneiego w ataku USA i Izraela. Kreml nazwał to „cynicznym pogwałceniem moralności i prawa międzynarodowego”, składając kondolencje Teheranowi. Ta reakcja podkreśla eskalację napięć na Bliskim Wschodzie, gdzie Iran zapowiada odwet.

Władimir Putin zabrał głos wkrótce po potwierdzeniu śmierci Chameneiego, potępiając działania USA i Izraela. W komunikacie opublikowanym na stronie Kremla stwierdził, że doszło do „cynicznego pogwałcenia wszelkich norm moralności ludzkiej i prawa międzynarodowego”. Rosja wezwała również do zwołania nadzwyczajnego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ w celu omówienia incydentu. Putin podkreślił osobisty wkład Chameneiego w rozwój stosunków rosyjsko-irańskich, wynosząc je na poziom strategicznego partnerstwa. – W naszym kraju ajatollah Chamenei zostanie zapamiętany jako wybitny mąż stanu – napisał prezydent Rosji. Dlatego te słowa odzwierciedlają bliskie powiązania Moskwy z Teheranem w obliczu globalnych napięć.

Proces przekazywania władzy w Iranie

Po śmierci Chameneiego w Iranie rozpoczęła się procedura wyboru nowego przywódcy. W najbliższych dniach powołana zostanie tymczasowa rada przywódcza, składająca się z prezydenta Masuda Pezeszkiana, szefa władzy sądowniczej Golamhosejna Mohseni Edżei oraz jednego z prawników Rady Strażników Rewolucji. Jednak do czasu wyboru następcy, ta trójka przejmie odpowiedzialność za państwo. Prezydent Pezeszkian już zapowiedział, że Iran ma „obowiązek i uzasadnione prawo” do odwetu na Izraelu i USA. Dlatego ta deklaracja wzbudza obawy o dalszą eskalację konfliktu. Władze irańskie potwierdziły śmierć Chameneiego i członków jego rodziny w ataku, co dodatkowo komplikuje sytuację wewnętrzną.

Geopolityczny kontekst ataku

Atak na Iran nastąpił po miesiącach napięć związanych z programem nuklearnym Teheranu, który USA i Izrael postrzegają jako zagrożenie egzystencjalne. W styczniu i lutym 2026 roku Stany Zjednoczone rozmieściły znaczące siły w Zatoce Perskiej, w tym lotniskowce USS Abraham Lincoln i USS Gerald R. Ford, myśliwce F-35 oraz systemy obrony powietrznej. Jednak negocjacje nie przyniosły rezultatu, leading do militarnej operacji bez planów inwazji lądowej. Rosyjska reakcja wpisuje się w szerszy kontekst sojuszu z Iranem, dostawcą broni i technologii. Analitycy przewidują, że to zdarzenie może osłabić pozycję Rosji na arenie międzynarodowej. Źródła wskazują na rosnące izolację Moskwy w obliczu zachodnich sankcji.

Przeczytaj również:

Źródło: DoRzeczy.pl