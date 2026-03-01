Po śmierci Aliego Chameneiego, który zginął w wyniku ataków na Iran, jednym z kluczowych polityków, którzy wysunęli się na pierwszy plan w Iranie, stał się Ali Laridżani, pełniący funkcję sekretarza Najwyższej Rady Bezpieczeństwa Narodowego. W obliczu nagłej zmiany na szczycie władzy to właśnie on zaczął nadawać ton oficjalnym komunikatom Teheranu.

Laridżani zapowiedział kontynuację działań odwetowych wobec Izraela i Stanów Zjednoczonych. W ostrym wystąpieniu oświadczył, że Iran odpowie na ostatnie wydarzenia z pełną determinacją, używając mocnych słów pod adresem Waszyngtonu. Podkreślił, że Teheran nie zamierza pozostawić bez reakcji działań, które uznaje za wymierzone w swoje bezpieczeństwo i suwerenność.

Jednocześnie irański polityk zaznaczył, że Iran nie planuje konfrontacji z innymi państwami Bliskiego Wschodu. Jak przekazał, przywódcy regionu zostali zapewnieni, że działania zbrojne nie są skierowane przeciwko ich krajom. Dodał jednak, że celem dalszych operacji pozostaną amerykańskie instalacje wojskowe w regionie.

Równolegle Laridżani poinformował o rozpoczęciu procesu tworzenia nowych struktur państwowych. Zmiany mają ustabilizować sytuację polityczną po śmierci najwyższego przywódcy i zapewnić ciągłość funkcjonowania instytucji państwa.

Do czasu wyboru nowego Najwyższego Przywódcy władzę w kraju sprawować ma tymczasowa rada przywódcza. Na jej czele stanie prezydent Masud Pezeszkian, a w jej skład wejdą również szef wymiaru sprawiedliwości Golamhosejn Mohseni Edżei oraz jeden z prawników Rady Strażników. Rada ma kierować państwem do momentu wyłonienia nowego lidera zgodnie z obowiązującą procedurą.

