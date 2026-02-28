Iran może otrzymać wsparcie od swoich sojuszników w regionie. Zachodnie media poinformowały, że Jemeńscy rebelianci Huti zapowiedzieli wznowienie ataków na morskie szlaki handlowe na Morzu Czerwonym oraz na Izrael. Atak może „może się zacząć dziś wieczorem”.

Iran utrzymuje dobre relacje z rebeliantami Huti, którzy przez wiele tygodni ostrzeliwali szlaki handlowe na Morzu Czerwonym oraz Izrael. W ostatnim czasie zaprzestali tych działań po zawarciu porozumienia z USA. Po zawieszeniu broni pomiędzy Izraelem a Hamasem, zaprzestali również ostrzału Izraela.

Media, w tym Reuters, przywołują komunikat greckiego minsiterstwa żeglugi. W jego treści zalecono zachowanie najwyższej ostrożności i unikanie Zatoki Perskiej, Zatoki Omańskiej oraz Cieśniny Hormuz w związku z atakami USA i Izraela na Iran.

W komunikacie poinformowano o ryzyku rozszerzenia konfliktu na Morze Czerwone. Wiąże się to bezpośrednio z możliwością podjęcia działań przez Huti, z którymi sojusz ma Iran.

Ministerstwo wskazało statkom również inne zagrożenia, takie jak ataki rakietowe lub dronami, uderzenia w infrastrukturę portową, ingerencje elektroniczne oraz przerwy w działaniu systemów nawigacyjnych.

Źr. Interia