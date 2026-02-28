Chiny stanowczo zareagowały na amerykańsko-izraelski atak na Iran. Pekin wezwał do natychmiastowego zaprzestania działań zbrojnych przeciwko Iranowi oraz poszanowania jego suwerenności.

Chiny poprzez swoje MSZ opublikowały oświadczenie, w którym wyraziły „wysokie zaniepokojenie” eskalacją działań zbrojnych wymierzonych w Iran. W ocenie Pekinu, suwerenność, bezpieczeństwo i integralność terytorialna Iranu powinny być bezwzględnie respektowane przez wszystkie strony konfliktu.

Chiny wezwały Stany Zjednoczone i Izrael do natychmiastowego powstrzymania ataków na Iran. Ostrzeżono, że eskalacja może spowodować destabilizację całego regionu. Wyjście to powrót na ścieżkę pokojowego dialogu.

Chiny to absolutnie najważniejszy partner gospodarczym Iranu. To również kluczowy odbiorca irańskiej ropy naftowej. Dzięki współpracy z Pekinem Teheran jest w stanie łagodzić skutki zachodnich sankcji gospodarczych.

Źr. RMF FM