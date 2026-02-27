Donald Trump nie zwalnia. Poinformował, że przedstawiciele jego administracji prowadzą rozmowy z władzami Kuby. Stwierdził nawet, że może niebawem dojść do „przyjaznego przejęcia wyspy”.

Trump w rozmowie z dziennikarzami przyznał, że trwają rozmowy z Kubą „na bardzo wysokim poziomie”. „Kuba ma poważne kłopoty” – ocenił prezydent USA. Dodał, że wyspiarski kraj mierzy się z „poważnymi problemami”.

„Nie mają pieniędzy. Na razie nic nie mają, ale rozmawiają z nami i może uda nam się dokonać przyjaznego przejęcia Kuby” – poinformował Donald Trump.

Dodał, że liczne osoby pochodzące z tego wyspiarskiego kraju, które przebywają obecnie na terenie Stanów Zjednoczonych, są „zadowolone z tego, co się teraz dzieje”.

Zaledwie dwa dni temu u wybrzeży Kuby doszło do niezwykle groźnego incydentu. Amerykańska motorówka naruszyła kubańskie wody terytorialne. W reakcji straż graniczna otworzyła ogień, pozbawiając życia cztery osoby.

Politycy obecnej administracji od dawna mówią o swoich ambicjach przeprowadzenia zmian politycznych na Kubie. Po skutecznym uderzeniu na Wenezuelę, Trump publikował nawet żartobliwe mapy ukazujące Kubę i Wenezuelę jako części USA.

Źr. Interia