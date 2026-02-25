Iran reaguje na orędzie Donalda Trumpa. Prezydent USA w swoim wystąpieniu poświęcił miejsce również sytuacji na Bliskim Wschodzie i trwającym negocjacjom z władzami irańskimi.

Trump w swoim orędziu oskarżał Iran m.in. o zabójstwa demonstrantów protestujących przeciwko islamskim władzom i finansowanie terroryzmu na świecie. Ponadto zapowiedział, że nie dopuści aby to państwo posiadło broń nuklearną. „Reżim irański i jego zabójczy agenci sieją terroryzm, śmierć i nienawiść” – mówił prezydent USA.

Iran błyskawicznie zareagował. Tamtejsze Ministerstwo Spraw Zagranicznych zdementowało oskarżenia Trumpa. Słowa dotyczące programu rakietowego określono jako fałszywe.

„Wszystko, o czym mówią na temat irańskiego programu jądrowego, irańskich rakiet balistycznych i liczby ofiar po styczniowych zamieszkach, to po prostu powtarzanie wielkich kłamstw” – napisał na X rzecznik irańskiego MSZ Esmaeil Baqaei.

Sprawę skomentował również przewodniczący parlamentu Iranu. „Jeśli wybierzecie dyplomację, w której szanuje się godność narodu irańskiego i wzajemne interesy, my również zasiądziemy przy stole” – powiedział przewodniczący parlamentu Mohammad Bagher Qalibaf.

„Jeżeli jednak zdecydujecie się na oszustwo, kłamstwa, błędne analizy i fałszywe informacje, i rozpoczniecie atak w trakcie negocjacji, bez wątpienia odczujecie mocny cios ze strony narodu irańskiego i sił obronnych” – zagroził Qalibaf.

Źr. Interia