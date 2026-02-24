Chiński tankowiec Sea Horse, załadowany rosyjskim paliwem, zmierza w kierunku Kuby. Dzieje się to pomimo wcześniejszych gróźb Donalda Trumpa.

Chiński statek, który płynie pod banderą Hongkongu, przewozi blisko 200 tys. baryłek rosyjskiego oleju napędowego, i kieruje się ku kubańskim portom, co może sprawdzić skuteczność działań USA przeciwko dostawom paliwa na wyspę. Statkiem interesuje się firma wywiadu morskiego Windward, a jego kurs śledzą dane AIS i analizy rynkowe.

Jednostka znajdowała się w rejonie Morza Sargassowego i była oczekiwana na początek marca przy kubańskim wybrzeżu. Ładunek paliwa został załadowany w rejonie Cypru, co sugeruje, że paliwo jest produkcji rosyjskiej – choć Moskwa i Hawana tego oficjalnie nie potwierdziły.

Sytuacja na Kubie jest poważna – kraj, który wydobywa bardzo mało ropy, boryka się z głębokim kryzysem energetycznym. Braki paliwa wpływają na codzienne funkcjonowanie, transport, wytwarzanie energii i przygotowywanie posiłków, a zdjęcia satelitarne wskazują, że poziom oświetlenia na wyspie spadł nawet o połowę. Dostawy odbywają się pomimo gróźb prezydenta Donald Trump, który zapowiadał nałożenie ceł na każde państwo wspierające Kubę paliwem. Wcześniej Waszyngton nakazał także wstrzymanie dostaw ropy z Wenezueli, co pogłębiło niedobory i zmusiło m.in. Meksyk do zaprzestania wysyłek.

Nie jest pewne, czy Sea Horse bez przeszkód dotrze do celu – wcześniej siły USA zatrzymały co najmniej dziewięć statków próbujących przewozić pod sankcjami surowce na Kubę lub w jej rejon. USA nie ogłosiły formalnej blokady morskiej, ale obecność ich sił i groźby wobec dostawców stawiają pod znakiem zapytania powodzenie tej podróży.

