Z najnowszego sondażu przeprowadzonego przez Centrum Badania Opinii Publicznej Instytutu Socjologii Akademii Nauk Republiki Czeskiej wynika, że Polska cieszy się ogromnym zaufaniem wśród Czechów.

Aż 81 proc. respondentów uznało nasz kraj za kluczowego partnera, wyprzedzając inne państwa, które również zostały ocenione pod kątem przyjaźni i sojuszu. Południowi sąsiedzi wysoko ocenili także Niemcy oraz państwa skandynawskie (Norwegię, Danię, Szwecję i Finlandię), które wskazało 66 proc. ankietowanych, a następnie Francję (62 proc.) oraz Wielką Brytanię i Słowację (po 59 proc.). Ponad połowa Czechów dostrzega sojusznicze relacje także z państwami bałtyckimi.

Badanie obejmowało także ocenę Stanów Zjednoczonych. Okazuje się, że 75 proc. Czechów wyraża negatywne opinie o polityce Donalda Trumpa, a jedynie 20 proc. odnosi się do niej pozytywnie. Ponad 80 proc. respondentów uważa, że USA nie uwzględniają stanowiska społeczności międzynarodowej, a podobny odsetek sprzeciwia się wprowadzeniu ceł wobec Unii Europejskiej.

Warto zaznaczyć, że w porównaniu z zeszłym rokiem ocena Polski jako partnera wzrosła – w poprzednim badaniu kraj nasz wskazywało 72 proc. Czechów, co świadczy o umacnianiu się pozytywnego postrzegania Warszawy wśród południowych sąsiadów.

Wyniki badania pokazują wyraźnie, że relacje między Warszawą a Pragą w ostatnim czasie uległy wzmocnieniu, a Polska jest postrzegana przez Czechów jako stabilny i przewidywalny partner w regionie. W kontekście napiętej sytuacji bezpieczeństwa w Europie Środkowo-Wschodniej takie postrzeganie może sprzyjać dalszemu zacieśnianiu współpracy politycznej, gospodarczej i wojskowej. Rosnące zaufanie społeczne stanowi bowiem istotny fundament dla budowania długofalowych, strategicznych relacji między sąsiadującymi państwami.

