Wołodymyr Zełenski w rozmowie z niemieckim stowarzyszeniem nadawców ARD mówił m.in. o potencjalnych wyborach na Ukrainie. Prezydent Ukrainy zwrócił się również bezpośrednio do Władimira Putina.

W rocznice pełnoskalowej agresji Rosji na Ukrainę Zełenski udzielił wywiadu ARD. Padło pytanie, czy rozważa start w wyborach prezydenckich. „Jeśli Ukraina będzie w stanie wojny, to jest jedna sytuacja. Wtedy tak. Ale jeśli zapanuje pokój, wtedy nie wiem. To nie jest „tak” lub „nie”” – powiedział.

Prezydent Ukrainy wyjaśnił, że dopóki trwa konflikt zbrojny to ani zwykli ludzie, ani politycy nie chcą wyborów. „Parlament tego nie chce, ludzie tego nie chcą, ale jeśli dadzą nam dwumiesięczny rozejm, to zaczniemy” – zapewnił Zełenski.

Po raz ostatni wybory odbyły się na Ukrainie w 2019 r., a zatem trzy lata przed wybuchem konfliktu. Później nie było to już możliwe nie tylko ze względu na sytuację w kraju. Przeprowadzania wyborów w trakcie stanu wojennego zabrania konstytucja Ukrainy.

Zełenski zwrócił się bezpośrednio do Władimira Putina. Zadeklarował gotowość do spotkania. „Mam dla Putina prostą wiadomość: jestem gotowy na spotkanie. Musimy zakończyć wojnę” – powiedział.

Źr. Interia