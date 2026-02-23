Wołodymyr Zełenski spotkał się z Włodzimierzem Czarzastym. Prezydent Ukrainy opublikował w sieci nagranie, na którym widać moment przywitania z Marszałkiem polskiego Sejmu.

Włodzimierz Czarzasty przebywa z wizytą w stolicy Ukrainy – Kijowie. Jednym z punktów w jego harmonogramie było spotkanie z prezydentem Ukrainy, Wołodymyrem Zełenskim. Głowa państwa przyjął Marszałka polskiego Sejmu w swoim pałacu.

W sieci opublikowane zostało nagranie, na którym widać moment przywitania polityków. Było ono bardzo serdecznie. Na początku podali sobie dłoń, a później dali w ramiona. – Rozmawialiśmy o procesie integracji europejskiej Ukrainy, bezpieczeństwie energetycznym i współpracy obronnej między naszymi krajami. Ważne jest, aby nadal utrzymywać i rozwijać relacje między Ukrainą a Polską – napisał Zełenski w serwisie „X”.

– Jestem wdzięczny Panu Marszałkowi za tę wizytę w przededniu rocznicy rozpoczęcia pełnej inwazji Rosji na Ukrainę, a całej Polsce za wsparcie Ukrainy. Jesteśmy wdzięczni za udział w inicjatywie PURL i liczymy na współpracę w ramach mechanizmu SAFE – dodał.

I met with Marshal of the Sejm of Poland @wlodekczarzasty.



We discussed Ukraine’s European integration process, energy security, and defense cooperation between our countries. It is important to continue preserving and developing relations between Ukraine and Poland.



I am… pic.twitter.com/hkZjbjxcZU — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 23, 2026

Wcześniej Czarzasty oznajmił, że będzie wspierał Ukrainę w procesie ewentualnego przystąpienia jej do Unii Europejskiej. – Wejdziecie do Unii Europejskiej. To jest nowina, którą przywożę w imieniu całej demokratycznej Europy – powiedział.

