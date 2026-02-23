Donald Tusk pojawił się w poniedziałek w Hucie Stalowa Wola. Podczas wizyty nagrał krótki materiał wideo, w którym zwraca się bezpośrednio do opozycji, która sprzeciwiała się programowi pożyczek SAFE.

Na platformie X Donald Tusk zamieścił nagranie, na którym poinformował, że „jesteśmy w Stalowej Woli, o której ostatnio było tak głośno”. Nawiązał w ten sposób do konwencji PiS dotyczącej obronności, która odbyła się w tym mieście w sobotę.

„Nazwozili tu partyjniaków, podnosili wrzask, protestowali przeciwko wielkim pieniądzom, jakie mają trafić do tej huty. Podobnie jak do innych zakładów pracy, przemysłu zbrojeniowego w Polsce. Ten krzyk to, że pieniądze dla Niemców” – mówił Tusk.

Tusk dodał, że postara się to „wytłumaczyć najprościej jak potrafię”. „Patrzcie mi na usta – 20 miliardów, tylko dla tej huty. Stalowa Wola, Podkarpacie, Polska. Dotarło, zakute łby?” – pytał retorycznie z pogardą.

„Dokładnie w tym samym czasie, kiedy robią zamach na 20 mld zł. Bardzo trudno mi zrozumieć, właściwie nie jestem w stanie zrozumieć, czym się kierują ci, którzy podejmują w tej chwili decyzję o próbie zablokowania tych pieniędzy” – dodał Tusk.

Przeczytaj również:

Źr. dorzeczy.pl; X