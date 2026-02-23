Grzegorz Braun nadal na fali. Najnowszy sondaż przeprowadzony przez pracownię United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski daje jego formacji już dwucyfrowy wynik. Tymczasem poparcie tracą największe ugrupowania.

Gdyby wybory do Sejmu odbywały się w najbliższą niedzielę, wygrałaby je Koalicja Obywatelska. Największa partia z obozu rządzącego może liczyć na 30,7 proc. głosów. To mniej o 1,8 pkt. proc. w porównaniu do tego, co wskazywał poprzedni sondaż.

Druga lokata niezmiennie należy do Prawa i Sprawiedliwości, na które zagłosowałoby 21,5 proc. badanych. Partia Jarosława Kaczyńskiego również notuje spadek poparcia o 1,2 pkt. proc.

Lekki wzrost notuje z kolei trzecia w zestawieniu Konfederacja, na którą zagłosowałoby 13,2 proc. ankietowanych. To więcej o 0,2 pkt. proc. w porównaniu do tego, co wskazywał poprzedni sondaż.

Poparcie zyskuje też Grzegorz Braun i jego Konfederacja Korony Polskiej, która notuje aż dwucyfrowy wynik na poziomie 10 proc. W tym przypadku wzrost wyniósł 0,1 pkt. proc.

Swoja reprezentację w Sejmie miałaby jeszcze Lewica z poparciem 7,5 proc. (-0,5 pkt. proc.) oraz, co może zaskakiwać, PSL – 5 proc. (+0,2 pkt. proc.). Inne formacje nie przekraczają progu wyborczego.

Badanie zrealizowano w dniach 20-21 lutego 2026 roku, metodą wspomaganych komputerowo wywiadów telefonicznych i ankiet internetowych (CATI & CAWI), na reprezentatywnej grupie n=1000 dorosłych Polaków.

Przeczytaj również:

Źr. WP