Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty rozpoczął oficjalną wizytę w Kijowie, podkreślając poparcie Polski dla Ukrainy i dalsze zacieśnianie współpracy między parlamentami obu krajów.

Czarzasty przybył w poniedziałek do ukraińskiej stolicy, gdzie został powitany przez przewodniczącego Rady Najwyższej Ukrainy, Ruslana Stefanczuka – to jego pierwsza oficjalna wizyta w Kijowie na obecnym stanowisku. Spotkanie na peronie kolejowym miało symboliczny charakter i stanowi wyraz solidarności Polski z Ukrainą w obliczu czwartej rocznicy pełnoskalowej agresji Rosji.

Jednym z pierwszych punktów programu było podpisanie wspólnej deklaracji wsparcia dla aspiracji Ukrainy w zakresie członkostwa w Unii Europejskiej. W dokumencie marszałek Sejmu zadeklarował, że polski parlament będzie wspierał Ukrainę w jej drodze do integracji z UE, powołując się na doświadczenia Polski jako państwa, które przechodziło podobną transformację.

– Wejdziecie do Unii Europejskiej. To jest nowina, którą przywożę w imieniu całej demokratycznej Europy – powiedział Włodzimierz Czarzasty. Czarzasty przekazał także ukraińskim partnerom podziękowania za dotychczasową współpracę, a Stefanczuk podkreślił rolę Polski jako jednego z najważniejszych sojuszników Ukrainy zarówno w zakresie pomocy wojskowej, jak i wsparcia humanitarnego oraz finansowego od początku wojny.

W planie wizyty Czarzastego jest również spotkanie z prezydentem Ukrainy – Wołodymyrem Zełenskim.

