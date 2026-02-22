Szef MSZ Radosław Sikorski w bardzo ostrym tonie odpowiedział na protesty przeciwko programowi pożyczek na obronność SAFE. Minister nie przebierał w słowach zarówno pod adresem prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, jak i zwykłych ludzi protestujących przed Pałacem Prezydenta.
Sikorski w mediach społecznościowych uderzył w Kaczyńskiego. „Naprawdę wszystkie 18 państw, które sięgają po środki SAFE na modernizację przemysłów obronnych i wojsk, w tym Finlandia, Francja i Węgry, na ochotnika chcą zostać niemieckimi koloniami?” – kpił szef MSZ.
„Gdybym nie wiedział, że Jarosław Kaczyński to cynik to bym pomyślał, że czubek” – dodał mało dyplomatycznie szef polskiej dyplomacji.
Sikorski odniósł się również do protesty przed Pałacem Prezydenckich. W sobotę zgromadził się tam tłum demonstrantów, którzy protestowali przeciwko zaciąganiu pożyczki w ramach SAFE. Wzywali prezydenta Karola Nawrockiego do zawetowania ustawy, która już przeszła przez parlament.
Również dla nich Sikorski nie miał dobrego słowa. „Zamach smoleński, reaktywacja. Ciekawe, ilu tam agentów, a ilu frajerów” – drwił na platformie X, podając relację z demonstracji.
Źr. WP