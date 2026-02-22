Polska wydała w 2025 roku blisko 8 mld zł na wsparcie obywateli Ukrainy, realizując szeroki katalog świadczeń i działań publicznych. Pieniądze pochodziły z Funduszu Pomocy i trafiły m.in. na usługi socjalne, ubezpieczenia oraz wsparcie rodzin i dzieci. Wydatki budzą debatę o przyszłości polityki migracyjnej i kosztach integracji.

Administracja publiczna finansowała programy socjalne, świadczenia rodzinne oraz pomoc mieszkaniową. Znaczną część środków pochłonęły programy 800+ i wsparcie dla rodzin z dziećmi. Państwo pokrywało także koszty edukacji dzieci w polskich szkołach. Resorty uwzględniły w wyliczeniach wydatki na opiekę zdrowotną oraz administrację systemu pomocy. Rząd podkreśla, że część kosztów zrekompensowały środki unijne.

Jak wyglądał zakres wydatków

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłacił świadczenia o wartości ponad 2,14 mld zł. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przeznaczyło około 1,23 mld zł na zadania pomocowe. Znaczące środki trafiły także do systemu ochrony zdrowia. Na opiekę zdrowotną państwo wydało około 763 mln zł. Na świadczenia rodzinne i wsparcie dzieci przeznaczono ponad 332 mln zł. Część środków objęła także pomoc jednorazową oraz działania socjalne.

Polska pozostaje jednym z głównych krajów przyjmujących uchodźców z Ukrainy. Skala wsparcia zależy od dalszego przebiegu wojny oraz decyzji politycznych. W kolejnych miesiącach rząd może zrewidować część programów pomocowych. Debata o kosztach wsparcia prawdopodobnie pozostanie ważnym tematem kampanii politycznych.

