W sobotę wybuchł pożar w domu pomocy społecznej w Szczawnie w powiecie krośnieńskim w województwie lubuskim. Ogień pojawił się w jednym z pokojów pensjonariuszy, powodując silne zadymienie. Dlatego jedna osoba zmarła mimo reanimacji. Co więcej dziewięć osób trafiło do szpitali z poparzeniami i zatruciem dymem.

Pożar wybuchł w pokoju zamieszkałym przez pensjonariuszy i nie rozprzestrzenił się dalej. Jednak zadymienie było bardzo duże co utrudniło akcję ratunkową. Dlatego pracownicy DPS rozpoczęli ewakuację przed przybyciem straży pożarnej. Co więcej służby ratunkowe opanowały ogień ale jeden pensjonariusz nie przeżył. Reanimowany mężczyzna był w bardzo ciężkim stanie prawdopodobnie z powodu zatrucia dymem.

Reakcja służb i ewakuacja mieszkańców

Na miejsce przybyli strażacy policja oraz zespoły ratownictwa medycznego. Dziewięć osób hospitalizowano część z poparzeniami część z zatruciem dymem. Dlatego ewakuowano blisko 100 pensjonariuszy do innych placówek w województwie lubuskim. Co więcej wyznaczono 11 DPS-ów w tym dom kombatanta w Krośnie Odrzańskim dla 19 osób. Transport zorganizowano busami a nadzór budowlany oceni kiedy mieszkańcy wrócą do ośrodka.

Oświadczenia władz i stan śledztwa

Rzecznik lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP młodszy brygadier Arkadiusz Kaniak potwierdził śmierć jednej osoby. Stwierdził że zmarła z powodu zatrucia dymem. Dlatego śledztwo trwa ale nie podano przyczyn pożaru. Co więcej brak informacji o trwającym dochodzeniu w artykule. W związku z tym skupiono się na akcji ratunkowej i ewakuacji.

Źródło: RMF24