Białoruś rozesłała niespodziewane wezwania do wojska. Na zachodnie kraju napięcie wzrosło do tego poziomu, że media piszą o panice. Dodatkowo, nastrojów nie tonują komunikaty formułowane przez samego Aleksandra Łukaszenkę.

Białoruś mierzy się z rosnącym napięciem społecznym po niespodziewanych wezwaniach do ćwiczeń wojskowych. Lokalni mieszkańcy informują, że mężczyźni w wieku poborowym otrzymują zawiadomienia w trybie pilnym, co wywołuje niepokój w regionie.

Z przekazywanych informacji wynika, że wezwania trafiają do adresatów bardzo szybko, a terminy stawiennictwa wyznacza się nawet z dnia na dzień. W praktyce oznacza to konieczność natychmiastowego zgłoszenia się do wskazanego komisariatu wojskowego. Sytuacja budzi obawy rodzin oraz lokalnych społeczności, które zwracają uwagę na nagły charakter decyzji i brak wcześniejszych zapowiedzi dotyczących organizacji ćwiczeń.

Władze Białorusi tłumaczą podjęte działania potrzebą zwiększenia gotowości bojowej w związku z napiętą sytuacją na arenie międzynarodowej. Rząd wskazuje, że organizacja dodatkowych ćwiczeń wojskowych ma wzmocnić system obronny kraju i przygotowanie rezerw.

Prezydent Białorusi, Aleksander Łukaszenka, poinformował o rozpoczęciu kolejnych szkoleń dla rezerwistów. Jak podkreślił, mają one charakter rutynowy i wpisują się w standardowy program szkoleniowy sił zbrojnych.

Przeczytaj również:

Źr. o2.pl