Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ujawnił, że 10 tysięcy żołnierzy z Korei Północnej trenuje obecnie na terytorium Rosji. W wywiadzie dla japońskiej agencji Kyodo News nazwał to „szalenie niebezpiecznym”. Dlatego obawia się, że zdobędą wiedzę o nowoczesnej wojnie hybrydowej. Co więcej mogą ją wykorzystać po powrocie do Korei Północnej.

Zełenski w wywiadzie z 20 lutego 2026 roku stwierdził -10 tysięcy północnokoreańskich żołnierzy jest teraz na terytorium Rosji. Podkreślił, że jest to „szalenie niebezpieczne”, bo uczą się obrony przed pociskami i dronami. Co więcej mówił o różnych typach dronów, w tym FPV i długodystansowych. W związku z tym żołnierze zdobywają doświadczenie w odpowiedzi na ukraińskie ataki. Dlatego Zełenski ostrzega, że wiedzę przeniosą do Korei Północnej. Podkreślił – Nie możemy wycofać się z naszego terytorium. To nasza realna linia obrony.

Potwierdzenia NATO i wymiana militarna między Rosją a Koreą Północną

Służby wywiadowcze NATO potwierdziły, że Korea Północna otrzymała od Rosji sprzęt wojskowy i wsparcie techniczne. Obejmuje to badania nad pociskami balistycznymi i modernizację systemów obrony powietrznej. Co więcej dostarczono sprzęt do zakłócania i zaawansowanej wojny elektronicznej. W związku z tym pogłębia się partnerstwo Moskwy i Pjongjangu. Dlatego w zamian za żołnierzy walczących na Ukrainie Rosja wysyła zasoby energetyczne i żywność. Jednak traktat o kompleksowym partnerstwie strategicznym z 2024 roku umocnił tę współpracę.

Implikacje dla globalnego bezpieczeństwa i wojny na Ukrainie

Trening północnokoreańskich żołnierzy w Rosji stanowi poważne zagrożenie według Zełenskiego. Może wzmocnić zdolności Korei Północnej w wojnie hybrydowej. Co więcej sytuacja pokazuje eskalację sojuszu antyzachodniego. W związku z tym Ukraina nie planuje wycofania z Donbasu, co osłabiłoby jej pozycję. Jednak przyszłe miesiące pokażą skutki tego transferu wiedzy. Ale też może wpłynąć na dynamikę konfliktu na Ukrainie.

