W wieku 53 lat odszedł Eric Dane, amerykański aktor znany z roli doktora Marka Sloana w serialu „Chirurdzy”. Zmarł w czwartek po południu po walce ze stwardnieniem zanikowym bocznym (ALS). Jego śmierć wstrząsnęła środowiskiem filmowym. Co więcej był orędownikiem świadomości tej choroby. W związku z tym kondolencje spływają od fanów i współpracowników.

Eric Dane zmarł w otoczeniu bliskich po długiej walce z ALS zdiagnozowanym w 2025 roku. Przedstawiciele aktora wydali oświadczenie podkreślające jego dzielność. Dlatego wyrazili wdzięczność za wsparcie fanów i mediów. Co więcej Dane pomagał innym pacjentom z ALS podnosząc świadomość choroby. W związku z tym jego odejście jest stratą nie tylko dla kina ale też dla społeczności walczącej z tą chorobą.

Ikoniczne role w serialach i filmach

Eric Dane zyskał sławę dzięki roli w „Chirurgach” gdzie grał od 2006 do 2012 roku. Później wystąpił w „Euforii” jako Cal Jacobs. Dlatego jego kreacje łączyły charyzmę z głębią emocjonalną. Co więcej zagrał w filmach jak „X-Men: Ostatni bastion”. W związku z tym jego talent zapisał się w historii telewizji. Jednak choroba przerwała aktywną karierę w ostatnich latach.

Kondolencje i Wspomnienia

Rodzina aktora żona i córki Billie oraz Georgia były przy nim do końca. Jedna z aktorek z „Chirurgów” napisała: „Eric był światłem”. Dlatego kondolencje spływają od gwiazd i fanów na całym świecie. Co więcej media podkreślają jego wkład w podnoszenie świadomości ALS. W związku z tym jego śmierć budzi smutek w Hollywood.

Przeczytaj również: