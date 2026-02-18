Magdalena Cielecka, znana polska aktorka, była gościem podcastu Kuby Wojewódzkiego i Piotra Kędzierskiego w Onecie. W trakcie rozmowa zeszła na temat prezydenta Karola Nawrockiego.

Podczas rozmowy Kuba Wojewódzki przyznał, że do polityki zniechęciły go trzy słowa: „prezydent Karol Nawrocki”. Cielecka odpowiedziała, że ma podobnie. – No mnie też – stwierdziła aktorka.

Cielecka przyznała, że „pan prezydent nie był jej kandydatem”. W odpowiedzi Wojewódzki zapytał, czy Cielecka zdaje sobie sprawę, że pięcioletnia prezydentura Nawrockiego wyznacza mentalny kierunek, w którym podąża część społeczeństwa. – Mnie to dołuje – powiedziała aktorka.

– To skutkuje tym, że ja się właściwie odsunęłam i staram się nie oglądać – przyznała, a po chwili dodała, że ma problem nawet z tym, gdy słyszy tembr głosu Karola Nawrockiego. – Jest mi trudno – podsumowała Magdalena Cielecka.

Słowa Magdaleny Cieleckiej pokazują, że wybór Karola Nawrockiego na prezydenta wciąż wywołuje silne emocje w części środowiska artystycznego. Aktorka nie ukrywała rozczarowania i przyznała, że obecna sytuacja polityczna sprawia, iż stara się dystansować od bieżących wydarzeń. Jej wypowiedź wpisuje się w szerszą debatę o podziałach społecznych i o tym, jak decyzje wyborcze wpływają na nastroje w różnych grupach opiniotwórczych.

