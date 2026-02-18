Były premier Leszek Miller skrytykował marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego za przekraczanie kompetencji. Stwierdził, że woli Konfederację pod wodzą Sławomira Mentzena od Lewicy kierowanej przez Czarzastego. Dlatego jego słowa wywołały dyskusje w środowisku politycznym. Co więcej Miller podkreślił, że parlament powinien kontrolować rząd, a nie prezydenta. W związku z tym oskarżył Czarzastego o unikanie kontroli nad koalicją.

Miller komentował konflikt między prezydentem Karolem Nawrockim a marszałkiem Czarzastym. Podkreślił, że Czarzasty co chwila przekracza swoje kompetencje. Dlatego zdaniem Millera marszałek lubi kontrolować prezydenta, a nie rząd. Co więcej dodał, że zgodnie z konstytucją podstawowa powinność to parlamentarna kontrola nad rządem. W związku z tym premier jest zachwycony, bo Sejm od niego nic nie chce. Jednak Miller zaznaczył, że taka kontrola jest zawsze uciążliwa dla każdego gabinetu.

Preferencje Millera. Konfederacja Mentzena nad Lewicą Czarzastego

Leszek Miller jasno stwierdził, że woli Konfederację Mentzena od Lewicy Czarzastego. Dlatego jego deklaracja budzi zdziwienie w kręgach lewicowych. Co więcej to wyraz krytyki wobec obecnego kierownictwa Lewicy. W związku z tym słowa Millera podkreślają podziały wewnątrz lewicy. Jednak były premier skupił się na zarzutach wobec Czarzastego jako marszałka.

Konflikt Nawrockiego z Czarzastym

Wypowiedzi Millera dotyczą sporu o blokowane ustawy prezydenckie. Prezydent Nawrocki apelował do Czarzastego o odblokowanie 15 projektów. Dlatego marszałek tłumaczył, że niektóre ustawy wróciły do prezydenta z powodu braku źródeł finansowania. Co więcej jedna z nich utknęła w komisji pod przewodnictwem posła PiS. W związku z tym konflikt podkreśla napięcia między prezydentem a koalicją rządzącą. Jednak Miller oskarżył Czarzastego o traktowanie Sejmu jak części koalicji.

– Wolę Konfederację Mentzena od Lewicy Czarzastego, tak czy nie?

– Tak

– Dlaczego patrzy pan na Lewicę przez pryzmat osoby, której pan nie lubi?

– Mi się podoba program gospodarczy Konfederacji pic.twitter.com/l3StUL8edN — Wolność__Słowa (@WolnoscO) February 18, 2026

