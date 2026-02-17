Michał Wawer z Konfederacji i Tomasz Trela z Lewicy byli gośćmi w programie Moniki Olejnik. W pewnym momencie dziennikarka zapytała przedstawiciela prawicowego ugrupowania, czy jego formacja byłaby skłonna wejść w sojusz z Grzegorzem Braunem.

Jednym z tematów programu był możliwy rozpad Polski 2050, z której odchodzą kolejni politycy. Michał Wawer z Konfederacji przyznał, że „wszyscy wiedzą, jak wyglądał w przeszłości los” koalicjantów zarówno Jarosława Kaczyńskiego, jak i obecnie Donalda Tuska. – Obaj ci panowie mają historię łamania umów koalicyjnych – powiedział przedstawiciel prawicowej partii.

Wawer podkreślił jednocześnie, że jeżeli po przyszłych wyborach Konfederacja wejdzie w jakąkolwiek koalicję, zrobi to tylko na swoich warunkach. – Na dobrych warunkach pozwalających przetrwać politycznie – przyznał Wawer.

Ta wypowiedź sprowokowała pytanie Moniki Olejnik, która chciała wiedzieć czy Konfederacja zdecydowałaby się wejść w koalicję z Grzegorzem Braunem. Ten polityk w przeszłości wchodził w skład Konfederacji i z jej list dostał się do Sejmu.

Monika Olejnik pyta czy Konfederacja wejdzie w sojusz z Braunem

Wawer przyznał, że Konfederacja nie wyklucza zawarcie koalicji z Grzegorzem Braunem i przedstawicielami jego ugrupowania, czyli Konfederacji Korony Polskiej. – Byliśmy razem w Konfederacji przez wiele lat – powiedział. – Z człowiekiem, który mówi, że nie było komór gazowych? – dopytywała Monika Olejnik. – No to był jeden z powodów rozstania – odpowiedział Wawer.

– Gdybyśmy mieli wszystkie poglądy tożsame, to nadal bylibyśmy w jednej partii. Koalicje się tworzy wtedy, gdy są partie, które się czymś różnią. Do Grzegorza Brauna, w odróżnieniu do Jarosława Kaczyńskiego, miałbym zaufanie, że będzie dotrzymywał umowy koalicyjnej – podsumował Wawer, a Monika Olejnik wydawała się wyraźnie zatrwożona. – Hmm i swoich poglądów – skwitowała.

– Tego nie wykluczam. Do Grzegorza Brauna w odróżnieniu od Jarosława Kaczyńskiego miałbym zaufanie, że będzie dotrzymywał umowy koalicyjnej!@MichalWawer @KONFEDERACJA_ @GrzegorzBraun_ pic.twitter.com/hyR4itZAz5 — WolnośćTV (@WolnoscTV) February 17, 2026

