Dziennikarka Eliza Michalik przeanalizowała wywiad Marty Nawrockiej dla TVN24. Była bezlitosna dla pierwszej damy.

Michalik opublikowała nagranie ze swoim autorskim komentarzem. Jego fragment w serwisie „X” umieścił internauta „chrzanik”. We wspomnianym wycinku dziennikarka zarzuca Marcie Nawrockiej, że nie rozumiała pytań zadawanych przez prowadzącą i prosiła ją o powtórzenie.

– Niezwykle ubogi zasób słów – powiedziała Michalik komentując wypowiedzi Nawrockiej. W dalszej części komentarza Eliza Michalik przyznaje, że jej zdaniem Marta Nawrocka nie dorasta do roli, w której się znalazła. – Znalazła się pięć poziomów wyżej i ona po prostu nie daje rady. To są za wysokie progi i zawsze będą – mówi.

Michalik cytowała również fragment powieści „Przeminęło z wiatrem” wspominając o „mułach w końskiej uprzęży”. – Można umyć muła, wyszorować mu sierść, można założyć mu siodło z diamentami, złote siodło wysadzane diamentami, a i tak nikogo nie oszuka. Każdy będzie widział, że to jest muł – stwierdziła.

