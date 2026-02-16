Znany aktor Piotr Trojan, rozpoznawalny m.in. z roli Tomasza Komendy w głośnej produkcji, w szczerej rozmowie wyobraził sobie siebie na fotelu prezydenta Rzeczypospolitej. W odpowiedzi na pytanie o pierwszą decyzję w nowej roli wymienił kilka radykalnych zmian, które – jego zdaniem – poprawiłyby życie Polaków.

– Zakazałbym alkoholu po 22:00 i sprzedaży papierosów w ogóle – stwierdził Trojan. Aktor argumentował, że takie ograniczenia pomogłyby w walce z nałogami i poprawiły zdrowie publiczne. Dodał też, że w kwestiach reprodukcyjnych „pozwoliłbym, żeby to kobiety decydowały o swoich prawach, a nie mężczyźni”, co jest wyraźnym odniesieniem do debaty o aborcji i prawach kobiet.

Najbardziej kontrowersyjny okazał się jednak pomysł dotyczący sympatyków Konfederacji. – Wysłałbym wielu wyznawców Konfederacji za granicę, żeby zobaczyli, że można żyć inaczej – powiedział z uśmiechem Trojan. Zdaniem aktora wyjazd miałby być formą edukacyjną – konfrontacją z innymi modelami społecznymi i gospodarczymi.

Wypowiedź szybko obiegła media społecznościowe, wywołując falę komentarzy – od entuzjastycznych po oburzone. Część internautów zarzuca aktorowi oderwanie od rzeczywistości i brak znajomości kompetencji prezydenta, inni ironicznie komentują, że „nareszcie ktoś szczery”.

Piotr Trojan, aktor, o tym, co zrobiłby jako prezydent:



„Zakazałbym alkoholu po 22, zakazałbym sprzedaży papierosów, pozwoliłbym żeby to kobiety decydowały o swoich prawach a nie mężczyźni, wysłałbym wielu wyznawców Konfederacji za granicę żeby zobaczyli, że można żyć inaczej” pic.twitter.com/x9RIJT0nUH — chrzanik (@chrzanikx) February 15, 2026

Piotr Trojan to polski aktor, scenarzysta i reżyser. Absolwent łódzkiej „Filmówki” (PWSFTviT), który zyskał ogólnopolską sławę dzięki tytułowej roli w filmie „25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy” (2020) – za tę kreację otrzymał Orła za najlepszą główną rolę męską oraz nagrodę na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Później zebrał kolejne wyróżnienia m.in. za film „Johnny” (2022). Widzowie znają go także z serialu „Szadź” (rola Maćka Janika), a także z własnych projektów, takich jak „Synthol”, gdzie wystąpił jako reżyser, scenarzysta i aktor. Ma na koncie ponad 50 ról filmowych, serialowych i teatralnych.

Przeczytaj również: