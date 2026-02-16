Bal maturalny uczniów z IX Liceum Ogólnokształcącego w Opole stał się głośnym tematem w internecie. Nagranie z ich występu szybko trafiło do mediów społecznościowych i zaczęło zdobywać ogromną popularność. Nie choreografia czy muzyka wzbudziły jednak największe emocje, lecz stroje, w jakich pojawili się maturzyści.

Podczas balu część uczniów przygotowała taneczny pokaz do kilku utworów. Największą uwagę przyciągnęły jednak ich stylizacje. Chłopcy wystąpili w koszulach i krawatach, ale zamiast spodni założyli czarne spódnice oraz rajstopy. To właśnie ten element występu wywołał najwięcej komentarzy w sieci.

Reakcje internautów okazały się bardzo różne. Część osób krytykowała pomysł i nazywała go przesadzonym czy „upokarzającym”. Pojawiły się nawet opinie, że takie nagranie może negatywnie wpłynąć na przyszłość uczniów, na przykład przy staraniach o pracę lub studia.

Z drugiej strony nie brakowało też głosów wsparcia. Wielu komentujących chwaliło maturzystów za kreatywność i odwagę, a sam występ określano jako ciekawy i efektowny.

Burza po studniówce w Opolu

Nagranie z balu szybko rozprzestrzeniło się w mediach społecznościowych, wywołując debatę na temat granic szkolnej zabawy, ekspresji młodzieży oraz reakcji społeczeństwa na niestandardowe pomysły.

Warto zauważyć, że całe zamieszanie wokół studniówki w Opole pokazuje, jak bardzo zmienia się podejście młodego pokolenia do szkolnych tradycji i sposobów wyrażania siebie. Dla jednych był to po prostu żart i element artystycznego występu, dla innych przekroczenie granic dobrego smaku. Spór w sieci pokazuje jednak przede wszystkim, że takie wydarzenia coraz częściej stają się pretekstem do szerszej dyskusji o tolerancji, wizerunku w internecie i oczekiwaniach wobec młodych ludzi.

Studniówka w Liceum Ogólnokształcącym nr IX w Opolu. Nagranie, na którym widzimy "dość nietypowy i oryginalny występ uczniów" już poszło w świat, bo polskie studniówki zazwyczaj kojarzyły się z eleganckimi polonezami.



Ciekawe kto to wymyślił i po co?🙃



📹TT: marioopole pic.twitter.com/2LTcdNURRY — Ekonomat (@ekonomat_pl) February 16, 2026

Przeczytaj również: