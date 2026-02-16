Podczas konferencji prasowej Jarosław Kaczyński krytycznie wypowiedział się na temat potencjalnej współpracy z Grzegorzem Braunem. Prezes PiS zwrócił uwagę, że do środowiska Konfederacji Korony Polskiej należą… „różne Jaszczury i tym podobne”.

„Nie ma mowy o żadnych sojuszach z partią Brauna” – stwierdził stanowczo Jarosław Kaczyński. Prezes Prawa i Sprawiedliwości nie widzi możliwości współpracy z Konfederacją Korony Polskiej wskazując, że nie jest mu po drodze z należącymi do formacji postaciami.

„To jest partia z jednej strony całkowicie niepoważna, tam są różne jaszczury i tym podobne, chyba trzeba powiedzieć osoby, bo nie wiem czy to jest osoba, czy jaszczur. Trudno mi powiedzieć. Ludzie związani z Rosją, prorosyjscy, proputinowscy. Ludzie, z których równowagą psychiczną jest być może jakiś kłopot” – mówił Kaczyński.

Prezes PiS podkreślił, że wokół partii Brauna pojawiają się osoby „oskarżone o szpiegostwa na rzecz Rosji”. „To, że my mamy z nimi współpracować, to byłoby kompromitujące i całkowicie dysfunkcjonalne. Chodzi o to, żeby w Polsce powstał rząd niepodległościowy (…), ale też bardzo sprawny” – podkreślił Kaczyński.

Prezes PiS dodał, że jego partia nie chce działać z ludźmi, którzy sprowadzają życie publiczne „do poziomu bardzo marnego widowiska, burleski dla niezbyt wymagającej publiczności”.

Źr. Interia