Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski ostro odpowiedział byłemu ministrowi sprawiedliwości Zbigniewowi Ziobrze. Konflikt wybuchł na platformie X po wypowiedzi Sikorskiego na Konferencji Bezpieczeństwa w Monachium. Tam nazwał poparcie Donalda Trumpa dla Karola Nawrockiego „całkowicie oburzające”. Dlatego Ziobro oskarżył go o podwójne standardy. Co więcej porównał to do wstrzymywania funduszy przez Komisję Europejską.

Sikorski na konferencji w Monachium skrytykował ingerencję Trumpa w polskie sprawy. Poparcie dla Nawrockiego uznał za niedopuszczalne. Dlatego Ziobro napisał na X do ambasadora USA Toma Rose’a. Zapytał o podwójne standardy w traktowaniu ingerencji. Co więcej przywołał działania KE pod Ursulą von der Leyen jako szantaż. W związku z tym celem było obalenie rządu PiS i zainstalowanie Donalda Tuska.

Kluczowe oświadczenia Sikorskiego i Ziobry

Ziobro nazwał działania KE „podręcznikową hipokryzją lewicowo-liberalnych polityków UE”. Oskarżył Sikorskiego o akceptację szantażu UE. Co więcej uznał poparcie Trumpa za niedopuszczalne dla Sikorskiego. W odpowiedzi Sikorski napisał – Zbyszku, KE nie wskazywała, na kogo Polacy mają głosować, lecz stosowała mechanizm warunkowości uzgodniony przez rząd PiS. Dodał – Wiem, że masz trudne chwile, ale zamiast skarżyć się do Amerykanów, zachowuj się jak mężczyzna.

Reakcje i brak odpowiedzi Ambasadora

Ambasador Tom Rose nie odpowiedział na post Ziobry. Dlatego konflikt pozostał w sferze polskiej polityki. Co więcej sprawa łączy się z wcześniejszym zerwaniem kontaktów USA z Włodzimierzem Czarzastym. W związku z tym podkreśla napięcia w relacjach polsko-amerykańskich. Jednak brak dalszych komentarzy z obu stron uspokaja sytuację chwilowo.

Źródło: Polsat News